2023. augusztus 17. 09:27

Százezer amerikai katona állomásozik Európában, ami a hidegháború óta nem látott létszám, és ha igény jelentkezik további csapatok érkezésére, akkor arról hajlandó egyeztetésekre Washington - jelentette ki a Fehér Ház Nemzetbiztonsági Tanácsának kommunikációs vezetője szerdán.

John Kirby a Washingtonban tartott sajtóértekezletén arról, hogy a közelmúltban Fehéroroszország felől katonai légijárművek megsértették a lengyel légteret, és más balti országokban is történtek incidensek, azt mondta: állandó kapcsolatban vannak a NATO-szövetségesekkel, különös tekintettel a keleti szárnyra.



Az Egyesült Államok érti, és osztja az aggodalmat a provokatív cselekmények miatt - tette hozzá, kiemelve: nagyon nagy figyelemmel követi az eseményeket, de további amerikai katonák európai NATO-országokba vezénylése jelenleg nincs napirenden.



A fehér házi illetékes pontatlannak nevezte azt az értesülést miszerint a Fehér Házon belül is felmerült, hogy a béke érdekében Ukrajna gyakorlatilag NATO-tagságot kapna, ha lezárja a háborút, és ennek részeként Ukrajna területeként azt ismernék el, ami abban a pillanatban ukrán ellenőrzés alatt áll.



Megerősítette a vilniusi NATO-csúcstalálkozón tett elköteleződést Ukrajna jövőbeli NATO-belépését illetően, valamint arra, hogy ennek útját ki fogják jelölni és segítséget nyújtanak ezen az úton.



Hangsúlyozta: a fókusz azon van, hogy Ukrajna az orosz agressziót visszaverje, és területeket szerezzen vissza. Úgy értékelte, hogy van haladás az ukrán ellentámadásban, még akkor is, ha nem olyan ütemű, mint azt ukrán részről várták.



Emlékeztetett arra, hogy az amerikai kormány a hét elején jelentette be az újabb katonai támogatási csomagot, amit az ukrán igények alapján állítják össze.



John Kirby arra a kérdésre nem reagált, hogy nagy hatótávolságú rakétaeszközök az ukrán kérés ellenére sincsenek az újabb csomagban sem.



Az F-16-osok ukrajnai hadrendbe állításáról hangsúlyozta, ennek a folyamatnak a pilóták kiképzésével kell indulnia, és aktív egyeztetések zajlanak az európai partnerekkel arról, hogy ez - amilyen hamar csak lehet - megkezdődhessen.

A Wagner-csoport fehéroroszországi jelenlétével és annak veszélyével kapcsolatban John Kirby úgy fogalmazott, "nem igazán világos, hogy ezek a Wagner-emberek pontosan hol tartózkodnak. Vannak, akik Fehéroroszországba mentek, és vannak, akik Afrikába, és úgy gondoljuk, hogy egy bizonyos létszám változatlanul Ukrajnában, vagy a közelben van".

Megállapította, hogy az Egyesült Államok számára az sem világos, hogy mekkora valós területi veszélyt hordoznak a magánhadsereg tagjai Kelet-Európa országaira, szemben Afrikával, ahol jelentős biztonsági kockázatot jelent a Wagner-csoport és annak destabilizáló hatása egyes országokban.

A Nigerben zajló politikai válságot tekintve úgy vélte, hogy változatlanul van mód és idő is a diplomáciai rendezésre, nem kommentálta, hogy a nyugat-afrikai országok szervezete, vagy más szereplők katonai beavatkozással reagálhatnak a kialakult helyzetre.

Hozzátette: az Egyesült Államok változatlanul Mohamed Bazoum elnököt és kormányát tekinti Niger demokratikusan megválasztott vezetőjének, és hatalomban maradását támogatja.



