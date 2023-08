Labdarúgó NB I - A listavezető a sereghajtót fogadja

2023. augusztus 17. 14:00

Az idénít remek formában kezdő, listavezető Puskás Akadémiának a sereghajtó Fehérvár elleni mérkőzése ígérkezik az egyik legérdekesebb találkozónak a labdarúgó NB I pénteken kezdődő negyedik fordulójában.

A felcsúti együttes remek futballt produkált az első három körben, és legutóbb a címvédő Ferencvárost győzte le idegenben, így önbizalomtól duzzadva léphet pályára a Fejér vármegyei rangadón, amelyet a rivális székesfehérváriak ellenkező előjelekkel várnak.



Az előző szezonban a kiesést éppen elkerülő Fehérvár ott folytatta az új kiírást, ahol az előzőt abbahagyta, és mindhárom eddigi bajnokiját elveszítette a szezonban. Az Újpest ellen emberelőnyben sem tudott pontot szerezni, az előző héten pedig a legutóbb ezüstérmes Kecskemét vendégeként kapott ki 1-0-ra. Az esélyek így egyértelműen a Puskás Akadémia sikerét ígérik, a vendégek számára azonban némi reményt adhat, hogy három eddigi meccsükön a legjobb teljesítményt a papíron legerősebb Ferencváros ellen (3-5) nyújtották.



Az előző szezonban a két együttes három egymás elleni mérkőzéséből kettő 1-1-es döntetlennel végződött, a legutóbbi, szintén Felcsúton rendezett találkozón ugyanakkor 2-1-re a PAFC nyert.



A tabellát a hét ponttal álló Puskás Akadémia vezeti, de vesztett pontok tekintetében a Debrecen és a Kecskemét is jobb nála, ugyanis mindkét gárda egy mérkőzéssel kevesebbet játszott, és két meccsét megnyerte. A hajdúságiak még a nemzetközi porondon is érdekeltek, csütörtök (ma) este a Rapid Wien ellen lépnek pályára hazai pályán (a párharc 0-0-ra áll), majd hétfőn este Kisvárdára látogatnak, ahol már Gerliczki Máté irányítja a hazai csapatot a szombaton menesztett Milos Kruscic helyett.



A DVSC eddig mindkét porondon jól teljesít és esélyesként utazhat majd Kisvárdára, de kérdés, hogy az osztrákok elleni, várhatóan fárasztó kupameccs mennyi energiát vesz ki az együttesből, melynek vezetőedzője, Srdjan Blagojevic eddig eredményesen tudta rotálni kezdőtizenegyét meccsről meccsre.



A Kecskemét szintén idegenben lép pályára és a Debrecenhez hasonlóan esélyesként kezdi majd meg a meccsét az újonc MTK ellen, amely még nem tudott nyerni az idényben, ugyanakkor két döntetlenre már képes volt, amivel a 10. helyen áll.



Érdekesnek ígérkezik a két meccsen két pontos Paks és a negyedik helyen álló, még szintén veretlen Újpest összecsapása. Bognár György csapata egyelőre még nem találta meg a korábbi években megszokott gólerős formáját, míg a lila-fehérek eddigi teljesítménye hullámzónak nevezhető, ugyanis az első fordulóban emberhátrányban is legyőzték a Fehérvárt, majd a Puskás Akadémia vendégeként nagyszerű második félidei játékkal döntetlent értek el, legutóbb viszont kifejezetten visszafogott futballal játszottak 1-1-et az akkor sereghajtó Mezőkövesddel.



A forduló minden bizonnyal csonka lesz, mivel a Ferencváros a Mezőkövesd elleni meccs elhalasztását kérte, amennyiben csütörtökön továbbjut a Konferencia-liga selejtezőjének harmadik fordulójából, melyben 6-1-es előnyből várja a máltai Hamrun Spartans elleni visszavágót.



NB I, 4. forduló:

--------------------------

péntek:

Puskás Akadémia FC-Fehérvár FC 18.00

ZTE FC-Diósgyőri VTK 20.15

szombat:

MTK Budapest-Kecskeméti TE 17.45

Paksi FC-Újpest FC 20.00

hétfő:

Mezőkövesd Zsóry FC-Ferencvárosi TC 18.00

Kisvárda Master Good-Debreceni VSC 20.15



A tabella:

1. Puskás Akadémia FC 3 2 1 - 6-4 7 pont

2. Debreceni VSC 2 2 - - 4-1 6

3. Kecskeméti TE 2 2 - - 4-1 6

4. Újpest FC 3 1 2 - 6-5 5

5. Diósgyőri VTK 3 1 1 1 5-4 4

6. Kisvárda Master Good 3 1 1 1 3-3 4

7. Ferencvárosi TC 2 1 - 1 6-5 3

8. ZTE FC 3 1 - 2 2-4 3

9. Paksi FC 2 - 2 - 2-2 2

10. MTK Budapest 3 - 2 1 2-3 2

11. Mezőkövesd Zsóry FC 3 - 1 2 4-8 1

12. Fehérvár FC 3 - - 3 4-8 0



mti