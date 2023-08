Augusztus 20. - Háromszéken őrtüzeket gyújtanak

2023. augusztus 17. 14:02

A székelyföldi Háromszék 31 településén gyújtanak őrtüzeket vasárnap este, a magyar államalapítás ünnepén - közölték az MTI-vel csütörtökön a szervezők.

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) háromszéki területi szervezete közleményében azt írta, hogy vasárnap 21 órakor 31 Kovászna megyei település dombjain gyúlnak ki a Szent István-napi őrtüzek.



Tamás Sándor területi elnök arra kérte a helyi magyar közösségek tagjait, hogy vegyenek részt a rendezvényeken. Arra emlékeztetett, hogy Szent István napja az összmagyarság ünnepe.



"Számunkra több egy naptári ünnepnél, benne van ezeréves történelmünk, hagyományaink, kultúránk. Mi itt, Székelyföldön az egységes magyar nemzet jegyében gyújtjuk meg idén is azokat az őrtüzeket, amelyek az éjszaka sötétjében lámpásként jelzik, hogy itthon vagyunk a Kárpát-kanyarban" - fogalmazott a politikus.



Az őrtüzeket augusztus 20-án 21 órakor gyújtják meg valamennyi településen, de számos helyen egész napos ünnepségekkel emlékeznek a helyi közösségek a magyar államalapításra. Az istentiszteletek, szentmisék mellett több helyen ételszentelés is lesz, néptáncbemutatókat, kulturális programokat tartanak.



Kézdiszentléleken ezen a napon tartják a perkői búcsút, amely a háromszéki római katolikus hívek legfontosabb rendezvénye. A körmenet délelőtt a Szent István-szobortól indul a település melletti dombon, a Perkőn található kápolnához, ahol az ünnepi szentmisét tartják. Délután hagyományőrzők lépnek fel, este az őrtűzgyújtás előtt a Republic együttes koncertezik.



Sepsiszentgyörgyön 19 órától a Szent István-szobornál lesz ünnepi műsor, amelynek keretében az új kenyeret is megáldják.



mti