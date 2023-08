Átadták a felújított Mikó-kriptát a kolozsvári Házsongárdi temetőben

2023. augusztus 18. 18:21

Átadták pénteken a Mikó-Rhédey-kriptát a kolozsvári Házsongárdi temetőben, melynek restaurálását a Házsongárd Alapítvány szorgalmazta és felügyelte.

Gergely Erzsébet, az alapítvány elnöke az ünnepségen elmondta, hogy a kétszintes, neogótikus építmény 1863-ben készült el, és a félezer éves sírkert "koronájának" is tekinthető. Külső és belső felújításához a legkiválóbb szakemberek fogtak össze, a magyar kormány és a Castellum Alapítvány is támogatta.



"Egy pusztuló temető a történelmi tudat pusztulását is jelenti" - közölte, szerinte a kripta megújulása nemcsak a kolozsváriakat tölti el örömmel, hanem a látogatókat is.



Kató Béla református püspök arról beszélt, hogy az elmúlt években csak az Erdélyi Református Egyházkerületben csaknem 500 egyházi épület újult meg. Elmondta: egy sírépület felújítása is nehéz, akár egy templomé, mely mögött van élő gyülekezet. A Házsongárdban lévő síremlékek esetében a család sokszor messze van. "Itt áll ma egy közösség, mely mégis úgy járult ide, mintha a saját templomát, házát újította volna meg" - mondta.



Hangsúlyozta: amíg magyarok élnek Erdélyben, gróf Mikó Imréről meg fognak emlékezni. Két meghatározó mozzanatot emelt ki az életéből: születésekor meghalt az édesanyja, és nagyszülei Nagyenyedre költöztek, hogy megfelelő oktatást biztosíthassanak neki. A püspök szerint mindkét eset az önfeláldozásról szól és befolyásolhatta Mikó Imre gondolkodását, életét.



"Egész Erdélyre, sőt az anyaországra kiterjedően is felelősséget hordozott és vállalt" - mondta. Hozzátett: "sáfár" volt, tudta, kinek szolgál, és hogy el kell számolnia. A Házsongárd Alapítvány az ő nyomdokaiban jár - mondta a püspök -, tesz azért, hogy legyen, ahova évtizedek múlva is eljönni, nem csupán a kövekért, hanem a szellemiségért, amit képviselt.



László Attila római katolikus főesperes hangsúlyozta, hogy őseink ma is erősítenek minket, élőket.



Brendus Réka, a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkárságának főosztályvezetője "Erdély Széchenyijének" emberi nagyságára mutatott rá, aki csendben és halkan, de kitartóan, állhatatosan, megalkuvást nem tűrve dolgozott a közösségéért.



Úgy vélte, ez ma csattanós válasz lenne a vehemens magyarellenességre, mely a román közbeszédet jellemzi, hiszen bár az úzvölgyihez hasonló támadásokra a magyarok hajlamosak lehetnek vehemensen reagálni, a helyes hozzáállás a jó és a párbeszéd erejébe vetett hit. "A párbeszédnek nincs alternatívája, a másik oldalon az erőszak nyelve van, ami soha nem járható út" - mondta.



A Castellum Alapítvány nevében Betegh Katalin a jótékonysági koncertről mesélt, amelynek bevételéből a felújítást támogatták.



Háromszék és Sepsiszentgyörgy képviseletében Nagy Zoltán Kovászna megyei önkormányzati képviselő elmondta: Mikó Imre valódi államférfi volt, "tenni akart, és nem lenni valaki", maradandót alkotott Zabolától Sepsiszentgyörgyön át Kolozsvárig.



A restaurált építményt Kató Béla püspök és László Attila főesperes áldotta meg.

MTI