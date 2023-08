Megnyílt a 37. Mesterségek ünnepe

2023. augusztus 18. 19:34

A Mesterségek ünnepe mára viszonyítási ponttá vált, melyhez sokan igazítják nyári programjaikat - mondta el a 37. alkalommal megkezdődött rendezvénysorozat pénteki megnyitóján a budai Várban a Kulturális és Innovációs Minisztérium kultúráért felelős államtitkára.

Závogyán Magdolna emlékeztetett arra, hogy a Mesterségek ünnepe a kezdetektől államalapító Szent István király ünnepéhez kapcsolódik.



"Augusztus 20-án még csodálatosabb magyarnak lenni: lendületet, megerősítést jelent ez a hétvége az új kenyérrel, vidám, reményteli jövőt álmodó forgatagával" - fogalmazott.



Elmondása szerint a népművészet, a népi hagyomány nem muzeális érték, ezek a mesterségek ugyanis virágoznak, az ősi tudás itt munkál a kézművesek munkáiban és a mesterek szívében is.



A Mesterségek ünnepe sűrítve, teljes horizonton vonultatja fel mindazt az örökséget, amelyre büszkék lehetünk - közölte.



Az idei rendezvény kiemelt témája a parasztkonyha kelléktára, míves használati eszközei, a díszvendég pedig Csehország "magyar szívhez és ízléshez közel álló" népművészete - mondta el Závogyán Magdolna.



Böröcz László, Budapest világörökségi területfejlesztésének kommunikációjáért felelős miniszteri biztos kiemelte, hogy a Mesterségek ünnepe a magyar kultúra, hagyományok és szülőföld szeretetének ünnepe is.



"Hagyományaink, gazdag örökségünk továbbadása közös feladatunk és közös felelősségünk" - mutatott rá, hozzáfűzve: a népművészet a magyar kultúra szilárd sarokköve.



Böröcz László figyelmeztetett arra, hogy Európa akkor lehet sikeres és erős, ha nemzetei nem felejtik el gyökereiket és tisztelik egymás kultúráját, kitért továbbá a budai Várnegyedben jelenleg is zajló, nagyszabású rekonstrukciós munkálatokra is.



Terezie Radomerská, Prága I. kerületének polgármestere elmondta: annak ellenére, hogy a Mesterségek ünnepe a helyi, magyar hagyományokra támaszkodik, nagyon jó hírnek örvend hazájában is; ennek köszönhetően vannak itt résztvevők Csehországból, Morvaországból és Sziléziából is.



A csehek számára a magyarok egy vidám nép, jó borral, paprikás ételekkel, egy büszke, lovas nemzet, a nyelv miatt azonban Magyarország sejtelmes és érthetetlen ország is - jegyezte meg a polgármester.



Beszámolója szerint Prágában is próbálkoznak a Mesterségek ünnepéhez hasonló rendezvényekkel, amelyeken a helyi mesterek, hagyományőrzők találkozhatnak.

Hiszen a hagyományok, a kézművesség azok a gyökerek, amelyek megtartanak egy nemzetet - emelte ki Terezie Radomerská.



Kolozsvári István, a Népművészeti Egyesületek Szövetségének elnöke felidézte, hogy 37 éve csodaszámba ment, amikor a szövetség elindította a Mesterségek ünnepét a budai Várban, Szent István király ünnepéhez kapcsolódva.



A fő cél azóta is a hitelesség fenntartása, hiszen a hagyomány sosem volt statikus, mindig reagált az adott korra - hangsúlyozta, hozzátéve: mára a népművészet elkezdte visszanyerni az őt megillető rangot, de igazi értéket csak a stílus tisztasága őrizhet meg.

A rendezvény idei díszvendége Csehország, kiemelt témája pedig a népi parasztkonyha kellékei. Az érdeklődők mintegy ezer magyar és külföldi kézműves portékáit tekinthetik meg, és csaknem száz látványműhelyben ki is próbálhatják a mesterségeket a budai Várban péntektől vasárnapig.

MTI