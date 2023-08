Biztonsági együttműködés az Egyesült Államok, Japán és Dél-Korea között

2023. augusztus 18. 23:59

Az indiai- és csendes-óceáni térséget érintő rendszeres és elmélyített stratégiai koordinációról állapodtak meg az amerikai-japán-dél-koreai csúcstalálkozón a három ország vezetői pénteken.

Az amerikai elnökök vidéki rezidenciáján, Camp Davidben tartott egyeztetés utáni közös sajtótájékoztatón Joe Biden amerikai elnök, Kisida Fumio japán miniszterelnök és Jun Szuk Jol dél-koreai elnök új fejezetként beszélt a három ország között létrejött részben biztonsági megállapodásról, amely elköteleződést tartalmaz a régiót fenyegető kihívásokra adott válaszok összehangolására és a rendszeres egyeztetésre.



E szerint a három állam vezetői, külügyminiszterei, védelmi miniszterei és nemzetbiztonsági tanácsadói legalább évente formális találkozón ülnek össze, és első alkalommal megtartják az amerikai-japán-dél-koreai pénzügyminiszteri, valamint kereskedelmi és ipari miniszteri tanácskozást, amelyekre szintén évente sor kerül majd.



A találkozón további közös hadgyakorlatokról is megállapodás született az Észak-Korea által rendszeresen végrehajtott rakétakísérletekre adott válaszként.



Jun Szuk Jol dél-koreai államfő a szolidaritás magasabb szintjéről beszélt, amikor kérdésre válaszolva azt mondta, hogy amennyiben a három ország bármelyikét támadás érné, akkor automatikusan egyeztetést hívnak össze a közös válaszadás módjáról.



Kisida Fumio japán kormányfő a nemzetközi rendet veszélyeztető jelenségnek nevezte a Dél-kínai-tengeren Kína törekvéseit, valamint Oroszország agresszióját Ukrajnában.



Joe Biden ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a háromoldalú együttműködés elmélyítése nem a Kína által jelentett veszélyről szól, hanem annál sokkal szélesebb körű: a teljes indiai- és csendes-óceáni térséget lefedi.



A csúcstalálkozóról kiadott közlemény ugyanakkor a Dél-kínai-tengert érintő kínai törekvésekkel kapcsolatban hangsúlyozza, hogy a három ország határozottan ellenez minden egyoldalú kísérletet a térség tengeri területeit illető status quo megváltoztatására.



Az amerikai-japán-dél-koreai csúcson a biztonsági és gazdasági együttműködés megerősítése mellett szó volt a tudományos és innovációs kapcsolatok szorosabbra fűzéséről is.



A tárgyalást Camp Davidben, a fővárostól, Washingtontól 100 kilométerre, az amerikai elnökök vidéki rezidenciáján tartották, ahová 2015 óta első alkalommal érkezett hivatalos tárgyalásra külföldi vezető.



A háromoldalú egyeztetés fontos lépése a Japán és Dél-Korea közötti kapcsolatok rendezésének is, a két ország közötti viszonyt ugyanis máig beárnyékolja a Koreai-félsziget második világháború alatti japán megszállásának történelmi emléke.



MTI