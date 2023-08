Labdarúgó NB I - Sima paksi siker: 3 gól, 3 pont

2023. augusztus 19. 22:20

A Paks könnyedén győzte le 3-0-ra a vendég Újpestet a labdarúgó NB I negyedik fordulójának szombat esti, egy-egy piros lapot hozó mérkőzésén, így továbbra is veretlen.

Mindhárom gólt Silye Erik készítette elő. A fővárosiak első vereségüket könyvelték el az idényben.

NB I, 4. forduló:

Paksi FC-Újpest FC 3-0 (2-0)

---------------------------

Paks, v.: Erdős

gólszerzők: Ljucic (24. - öngól), Szabó B. (25.), Bőle (79.)

piros lap: Szabó J. (40.), illetve Hall (39.)

sárga lap: Szabó J. (33., 40.), Kinyik (44.), Windecker (49.), illetve Hall (7., 39.), Anculasz (73.)

Paksi FC:

--------

Szappanos - Kovács K., Vas (Bőle, 77.), Kinyik, Szabó J. - Papp, Windecker - Haraszti (Lenzsér, 60.), Silye (Mezei, 82.) - Szabó B. (Balogh B., 46.), Hahn (Könyves, 46.)

Újpest FC:

---------

Banai - Pauljevic (Kiss T., 76.), Anculasz, Hall, Tamás - Onovo, Mack (Ambrose, 46.), Ljujic (Simon, 57.) - Varga (Fehér, 43.), Ganea (Mörschel, 57.), Csoboth

A Paks két idegenbeli 1-1-es döntetlennel kezdte az idényt - a DVSC elleni hazai összecsapását elhalasztották -, így először játszhatott saját közönsége előtt Bognár György alakulata. A forduló előtt még szintén veretlen Újpest viszont legutóbb a 92. percben kapott potyagóllal nem tudta legyőzni a sereghajtó Mezőkövesdet, ezért Nebojsa Vignjevic vezetőedző öt helyen is változtatott az egy héttel ezelőtti felálláson.

Nagy iramban kezdett mindkét alakulat, ám kevés helyzet akadt. A Paks próbált letámadni, labdát szerezni, azonban a vendégek ekkor még nem hibáztak, vagy Banai - aki Nikolicot helyettesítette a kapuban - védett magabiztosan.



A félidő derekán viszont bő egy perc alatt kétszer is mattot kapott az újpesti védelem, előbb Silye balról élesen, laposan, nagy erővel a kapu elé lőtte a labdát, amely Ljujic lábszáráról bepattant, a lila-fehérek játékosa négy találatával ugyan vezeti a góllövőlistát, ám most rossz kapuba talált be. Szinte rögtön a középkezdés után labdát szerzett a Paks, Silye balról ezúttal a második hullámban érkező Szabó Bálint elé talált, aki a jobb alsó sarokba helyezett.



A sokk után rendezte sorait az Újpest, és a 35. percben kis híján szépített, azonban Csoboth veszélyes helyről leadott lövésébe Papp önfeláldozóan belevetődött.



A 39. percben Hall ápolását követően idő előtt ment vissza a pályára, pedig erre Erdős játékvezető nem adott engedélyt, ezért megkapta a második sárga lapját, így mehetett zuhanyozni. Azonban a paksi emberelőny csak egy percig élt, mert Szabó János szabálytalanság miatt szintén begyűjtötte második sárga lapját, és számára is véget ért az összecsapás.



A fordulást követően mindkét megfogyatkozott gárda cserékkel frissített. Aktívabb, kezdeményezőbb lett az Újpest, de a paksi védelem jól akadályozta meg a komolyabb helyzetek kialakulását, így aztán eseménytelenül folyt a mérkőzés. A 77. percben Vas Gábor rosszul esett, megsérült és hordágyon kellett levinni. A helyére beállt Bőle két perc múlva eredményes volt: Silye bal oldali beadását Banai éppen az ő fejére ütötte. Silye ezzel a harmadik gól előkészítésében is szerepet vállalt.



A 89. percben Ambrose fejese a kapufán csattant, így még a szépítés is elmaradt.



A Paks teljesen megérdemelten tartotta otthon a három pontot.

MTI