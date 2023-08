KDNP: A legszakrálisabb nemzeti ünnepünk augusztus huszadika

2023. augusztus 20. 10:00

Államalapításunkra való emlékezés talán a legszakrálisabb nemzeti ünnepünk, amely mindannyiunk számára erős üzenetet hordoz - írta Simicskó István, a KDNP frakcióvezetője az MTI-nek küldött vasárnapi közleményében.

Azt hangsúlyozta, Európa szerves részének lenni, s egyszersmind keresztény gyökereinket és identitásunkat ápolva, szabadságunkat, függetlenségünket és szuverén államiságunkat megóvva erős Magyarországot építeni nem más, mint első szent királyunk ezeréves öröksége.



"Hazánknak és nemzetünknek nem jutott könnyű történelem osztályrészül. Keleti és nyugati támadók is feldúlták az évszázadok alatt, kifosztották, elszakították részeit, járványok pusztították, ugyanakkor mindig meg tudtunk maradni ezen hatalmas súly alatt is Istenben hívő, a családban bízó és mindezért mindig tenni képes és akaró, öntudatos embereknek" - írta.



"Ma is, amikor a szomszédunkban gyilkos háború pusztít, amikor az európai gazdaság komoly nehézségekkel küzd és amikor hatalmi érdekeknek alárendelt világszemléletet kívánnak ránk erőltetni, ki kell tartanunk az öreg kontinens szívében, követve azt, amit István király példaként állított elénk és amely magában hordozza egy stabil Európa, valamint egy büszke és sikeres Magyarország jövőjét" - áll a közleményben, melyet a KDNP frakcióvezetője úgy zárt: Isten éltessen Magyarország!



MTI