Nagyvárosnyi migránstábort tart el Olaszország

2023. augusztus 20. 12:32

Az olaszországi partokra szünet nélkül érkező migránsok belföldi szétosztásáról új rendelkezést adott ki a belügyi tárca, az intézkedés részleteit a Corriere della Sera napilap közölte vasárnap.

Lampedusa négyszázfős migránsközpontjában vasárnap reggelre több mint kétezer négyszázan szorongtak.

Huszonnégy óra leforgása alatt huszonnégy csónak kötött ki a sziget partjain. Az egyik legnépesebb, százharminchárom fős csoport Líbiából kelt útra.



Az illetékes szicíliai prefektúra megkezdte az emberek elszállítását Lampedusáról: hétfőig több mint ezer bevándorlót szállítanak át komphajókkal a nagyobb szigetre.



Ezzel egy időben a pugliai Bari kikötőjébe megérkezett az Orvosok Határok Nélkül (MSF) által működtetett Geo Barents nevű hajó ötvenöt emberrel a fedélzetén, akik közül negyvenhárom felnőtt kíséret nélküli kis-, illetve fiatalkorú.



A római belügyminisztérium legutolsó, pénteki adatai szerint év eleje óta közel 103 ezren érkeztek. A tavaly ugyanakkor regisztrált migránsok száma valamivel több mint ötvenezer volt, két évvel ezelőtt pedig harmincötezer.



Az idei számít a legmagasabb migrációs adatnak 2017 óta.



A Corriere della Serában közölt minisztériumi körlevél a prefektúráknak nyújt útmutatást a migránsok országon belüli szétosztásának szabályairól. A déli partokra érkezőket hajókkal, autóbuszokkal és repülőgépekkel szállítják tovább a különböző tartományokba. A szétosztási rendszer a régiókban élők számát, valamint a terület nagyságát veszi figyelembe.



A meghatározott kvóták szerint tizenhárom százalékot a legnépesebb, tízmilliós Lombardia fogad be. A migránsok tíz százalékát Emilia-Romagna, további kilenc százalékát Lazio tartomány. Olyan menedékkérőkről van szó, akik érkezésükkor jelezték, hogy nemzetközi menedékkérelmet kívánnak benyújtani, de annak folyamata még nem kezdődött el vagy nem zárult le.



A tartományok a rendelkezésükre álló szálláshelyeken, vagyis üresen álló kaszárnyákban, szállodákban vagy más épületekben, illetve sátortáborokban helyezik el őket.



A belügyminisztérium adatai szerint több mint 110 ezren vannak már az úgynevezett rendkívüli befogadó központokban (Cas) is, amelyek ideiglenes szálláshelyként alakultak meg, de a migránsok átlagban két és fél évet tartózkodnak bennük. A Matteo Piantedosi belügyminiszter által jegyzett körlevél szerint a táborokban tartózkodókat is minél gyorsabban ellenőrizni kell, a befogadásra nem jogosultak eltávolítása mellett.

MTI