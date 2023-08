Nacsa Lőrinc: Szent István örököseiként építeni kell a nemzetet

2023. augusztus 20. 18:48

A magyaroknak a Kárpát-medencében Szent István örököseiként építeni kell a nemzetet, meg kell tartani hitüket, és az is közös felelősség, hogy ezer év múlva is magyar szótól legyen hangos - jelentette ki Nacsa Lőrinc országgyűlési képviselő vasárnap Csíkszeredában.

A Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) politikusa a 400 éves Mikó-várban tartott kenyérszentelési ünnepségen elmondta: augusztus 20. minden magyar ünnepe, éljen bárhol is a világon.



Úgy vélte, az államalapító Szent István király jelentősége abban mutatkozik meg leginkább, hogy egy átalakuló, változó és veszélyes világban volt képes meglátni a népe megmaradásának útját. "Hazát, államot és hitet adott a Kárpát-medencébe érkezett magyaroknak" - emlékeztetett. Olyan dolgot hozott létre, ami a mai napig működik és stabil keretként tartja meg, tart össze a magyarokat - mutatott rá.



"Szent István tudta, hogy mi kell a magyaroknak: béke és biztonság, a közösség erősödése, hagyomány és hit a megmaradás kulcsa" - mondta.



Emlékeztetett: sikerült elérni, hogy a székelyföldi magyarok számíthatnak az anyaországi magyarokra és fordítva, és ez természetes, bár sokáig a természetellenes állapot állt fenn. A két közösség együtt határozhatja meg a közös irányvonalat, próbál ellenállni a gyengítését célzó kísérleteknek. Ez az erősödés útja - húzta alá -, de rajta haladni minden nap erőfeszítést igényel.



Korodi Attila csíkszeredai polgármester a közös ünneplés fontosságát hangsúlyozta, hozzátéve: a román kormány költségcsökkentő tervei miatt erre nem biztos, hogy sokáig lesz lehetőség. A közösség, a közösségi élet egy város sava-borsa - mondta -, a fejlesztés önmagában mit sem ér.



Szent István is mindig a közösséget helyezte az egyén elé - emlékeztetett. Arra szólította a jelenlévőket: kerekedjenek felül a megosztottságon, mert csak úgy lehet előrehaladni.



Hajdu Gábor parlamenti képviselő arra emlékeztetett, hogy Szent István a magyar alkotmány alapjait is lefektette, mely ma is időszerű. Arra is rámutatott, hogy a székelyföldi egy folyamatosan megújuló közösség, nem csak a dicső múlt a fontos, hanem a jövő építésének mikéntje is. Arra kérte a jelenlévőket: legyenek új honfoglalók, népesítsék be a tájat, vigyék tovább szülőföldjük ezeréves történelmét.



A csíkszeredai pékségek által felajánlott kenyeret Guja Hugó csíksomlyói ferences szerzetes, Bátor Botond pálos szerzetes és Bíró István református lelkész áldotta meg.



Az ünnepségen Pro Urbe-díjat adtak át Vígh Ádám építőmérnöknek a város épített örökségének megőrzésében, a városkép alakításában végzett szakszerű munkájáért.



A rendezvényt a Csíki Kamarazenekar fellépése tette ünnepélyessé.

MTI