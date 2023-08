Krizsán Xénia negyedik hétpróbában, Nemes tizedik

2023. augusztus 20. 21:37

Egészen nagyszerű 800-as futással Krizsán Xénia három helyet lépett előre a női hétpróbázók között, így a negyedik helyen végzett, míg Nemes Rita a tizedik helyen fejezte be a kétnapos viadalt a budapesti atlétikai világbajnokság vasárnapi versenynapján.

Az MTK magyar csúcstartó (6651 pont) klasszisa idén még egyetlen hétpróbát sem teljesített, de a vb-n szinte minden számban remekelt. Szombaton 100 m gáton (13.48 mp), magasugrásban (1,77 m) és súlylökésben (14,18 m) is kimagaslót nyújtott, közel volt egyéni legjobbjaihoz, egyedül a 200 méteren (25.16 mp) volt visszafogottabb, ami után a 12. helyen zárta a napot. Viszont már a szombati zárás után elmondta, bízik abban, hogy a legjobb nyolc közé tud kerülni.



Az összetett eredmény szempontjából nagyon fontos számmal, a távolugrással kezdtek a többpróbázók vasárnap, ami kiválóan sikerült Krizsánnak, 6,30 méterre repült, amivel harmadik lett a teljes mezőnyben és összesítésben a nyolcadik helyre lépett fel. A magyar atlétát érezhetően feldobta a hazai pálya, a magyar nézők lelkes biztatása és ez a gerelyhajításán is meglátszott, ugyanis 51,23 métert produkált és az utolsó próba, a 800 méter előtt a hetedik helyen állt, a különbségek alapján pedig nem tűnt elérhetetlen a legjobb hat közé kerülés.



A kétkörös "kínzás" a második nap végén láthatóan egyik versenyzőnek sem esett már jól, Krizsán sem tűnt könnyednek, ám az első tízben állókat felvonultató futamban remekül beosztotta erejét és 2:08.93 perccel ért célba. A futással 980 pontot tett hozzá az addigi 5499-hez, így 6479 ponttal zárt és nem csupán az első hatba sikerült bekerülnie, de kis híján a bronzérmet is megszerezte, a végelszámolásnál mindössze 22 ponttal maradt le a dobogóról. Az olimpiai kvalifikációs szintnél pedig csupán egyetlen ponttal ért el kevesebbet.



"Rettentően boldog vagyok. Csak az érmesek szoktak tiszteletkört futni, de szerencsére itt a magyar közönség előtt most én is megtehettem. A közönség annyi erőt adott, annyi önbizalmat, hogy el sem tudom mondani. Nem is tudtam, hogy van ilyen. Így kellett volna kezdenem a pályafutásomat" - mondta a magyar újságíróknak a vegyeszónában Krizsán Xénia. "Nagyon nehéz volt a 800 előtt, nagyon izgultam és nagyon vártam, hogy vége legyen. Hiába jól megy nekem, de rettentően nagy erő kell ehhez, mert ez a legfájdalmasabb szám. Le kell sprintelni a két kört és az utolsó leheletig menni."



Szabó Dezső tanítványa a verseny második napjával maximálisan elégedett volt.



"Álmoskás voltam reggel, de amikor a vastapsot megkaptam a közönségtől távolban az óriási erőt adott. Ők segítettek a nagy ugráshoz. A gerelyhajításnak is nagyon örülök, bár a könyököm nagyon megfájdult, de ez most a legkevésbé érdekel" - foglalta össze a nap első két számát, majd büszkén emelte ki, hogy karrierje legjobb vb-eredményét produkálta, mivel Dohában nem indult, tavaly Eugene-ben pedig nem fejezte be versenyt, korábban pedig kétszer volt kilencedik. "Ez a negyedik hely két kilencedik után, a magyar közönség, a családom és a barátaim előtt most a mindent jelenti számomra."



Klubtársa, Nemes Rita karrierje első felnőtt világbajnokságán szerepelt és szinte minden számban jól versenyzett. Az első napot a 17. helyen zárta (100 m gát: 13.63 mp, magas: 1,77 m, súly: 12,97 m, 200 m: 25.04 mp). Vasárnap ő is felszabadultan és jól teljesített, távolban Krizsán mögött a negyedik lett (6,29 m), gerellyel 44,68 méterig jutott, 800 méteren pedig futama elején rögtön az élre állt, egészen 600 méterig diktálta a tempót, majd a célegyenesben visszavette a vezető helyet és 2:10.65 perccel elsőként esett be a célba. Ezért 965 pontot kapott, így 6232 ponttal zárt, ami tíz ponttal jobb eddigi egyéni rekordjánál.



"Nagyon jól éreztem magam, a nézők csodálatosak voltak. Úgy érzem, a versenyem is jó volt, bár azért maradt bennem némi hiányérzet" - nyilatkozta a 33 éves többpróbázó. "Ilyenkor mindig kicsit felemásan érzi magát az ember, de azért egyéni csúcsot javítottam, úgyhogy nem lehetek elégedetlen és nem is vagyok az."



A hétpróbát a 2019-es, dohai győztes, a brit Katarina Johnson-Thompson nyerte meg 6740 ponttal, húsz ponttal megelőzve az amerikai Anna Hallt. A bronzérem a holland Anouk Vetteré (6501) lett.



MTI