Ausztrália több mint kétszáz robotrepülőgépet vásárol az USA-tól

2023. augusztus 21. 09:54

Ausztrália több mint kétszáz Tomahawk típusú manöverező robotrepülőgépet vásárol az Egyesült Államoktól az ausztrál haditengerészet számára, mintegy 83 millió amerikai dollár (29 milliárd 299 millió forint) értékben – jelentette be a canberrai kormány hétfőn.

Richard Marles ausztrál védelmi miniszter szerint a nagy hatótávolságú csapásmérő rakéták és más irányított fegyverek nélkülözhetetlenek a geopolitikai zavarok és kockázatok új korszakában. „Beruházunk azokba a képességekbe, amelyekre védelmi erőinknek szüksége van ahhoz, hogy partjainktól távolabb is veszélyben tartsák ellenfeleinket, és biztonságban tartsák az ausztrálokat abban a bonyolult és bizonytalan világban, amelyben ma élünk" – mondta a politikus egy hétfői nyilatkozatában. A kormány emellett több mint 60 kiterjesztett hatótávolságú, radarok elleni rakéta beszerzését is jóváhagyta. Ezeket a levegő-föld rakétákat az ausztrál légierő vadászrepülőgép-flottája fogja használni.

Egy nemrégiben készült védelmi felülvizsgálat hangsúlyozta: Ausztráliának képesnek kell lennie arra, hogy az ausztrál partoktól távolabb is veszélyeztesse az ellenfelet, mégpedig azáltal, hogy olyan képességet fejleszt ki, amely lehetővé teszi a célpontok elleni pontos csapások végrehajtását nagyobb távolságból – derült ki a közleményből. Pat Conroy védelmi ipari miniszter szerint Ausztrália azt is tervezi, hogy kiépíti hazai rakétagyártási képességeit. „Azért vásároljuk most ezeket a fegyvereket, hogy gyorsan rendelkezésre álljanak a képességek – de fontolóra vesszük a rakéták hazai gyártásának lehetőségeit is, mivel fontos a szuverén ausztrál védelmi gyártási képességek kiépítése" – mondta Conroy.

Az Egyesült Államok, Nagy-Britannia és Ausztrália 2021-ben biztonsági szövetséget indított AUKUS néven – , amely a három ország nevének rövidítéséből áll.

MTI