Amerikai katonák késeltek halálra egy férfit egy német vidámparkban

Zsúfolásig telt lelátók előtt zajló versenyek, lelkesen szurkoló nézők és magyar sikerek – így lehet röviden összegezni a budapesti atlétikai világbajnokság első hétvégéjét. Rengetegen kíváncsiak az év legnagyobb sporteseményére. A délelőtti selejtezőkre is tömegek érkeztek, hogy szurkoljanak a legjobb eredményekért, és a nemzetközi sztárok is lelkes biztatást kaptak a lelátókról. Az atlétikai vb szervezőbizottságának társelnöke szerint a világbajnokság összekovácsolja az embereket és erősíti a magyarok önbecsülését is.