Egy általános iskola és egy idősek otthona közé hoznának létre migránsgettót

2023. augusztus 21. 16:37

Több száz New York-i lakos gyűlt össze szerdán Queensben, hogy tiltakozzon egy olyan menedékhely megnyitása ellen, amely várhatóan mintegy 1000 illegális bevándorló férfinak adna majd otthont egy általános iskola és egy idősek otthona közelében – írja az origo.hu.

A tüntetők táblákat tartottak a magasba, amelyekkel kifejezték ellenérzésüket az állami hatóságok döntésével szemben mely szerint egy ugynevezett sátorvárost hoznak létre a migránsok számára. Ezeken azt követelték, hogy szüntessék meg az illegális migrációt a határok lezárásával. A sátorvárosról a döntést azt követően hozták meg, hogy a New York-i szállodák és hajléktalanszállók már zsófolásig megteltek olyan emberek ezreivel, akik illegálisan léptek be az országba. Az állami vezetők a migránsgettót 10 nap alatt emelték fel egy Queensi pszichiátriai intézmény parkolójában – közölte a DailyWire.

A tüntetés során több embert is letartóztattak akik csupán felszólaltak azzal szemben, hogy egy gyermekekkel teli iskola mellé vigyék a migránsokat. Miközben New York-iak attól szenvednek, hogy a várost már elárasztotta több mint 50 000 illegális bevándorló, a tisztviselők a hónap elején azt mérlegelték, hogyan tudnák többüket sátrakban elhelyezni a Central Parkban. Tavaly április óta pedig már több mint 90 000 illegális bevándorló érkezett New Yorkba, így pedig a nagyszámú hajléktalan lakossággal együtt a város már rekordszámú, 105 800 embert lát el.

Origo