Fidesz: A Soros-hálózat és annak alapítványa nem vész el, csak átalakul

2023. augusztus 21. 16:48

A Soros-hálózat és annak alapítványa nem vész el, csak átalakul, a dollármilliók ugyanúgy áramlanak tovább – közölte a Fidesz az MTI-vel szerdán. Azt írták: a Soros-hálózat új, ifjú vezére láthatóan csak újrarendezi sorait a hatalomátvételhez, azonban a céljai az örökösnek is változatlanok: háborúba sodorni Európát, betelepíteni a migránsokat, „rászabadítani Európára az LMBTQ-propagandát és hatalomra ültetni a dollárbaloldalt”, amely mindezt végre is hajtaná.

Közleményük szerint „a Soros-hálózat mélyen átszövi Európát és Magyarországot”, sok szervezettel, politikussal rendelkezik a magyar baloldalon és a brüsszeli döntéshozatalban is. Most az újratervezés folyik, mert úgy látszik, hogy az eddigi forgatókönyv nem működött, „mert nem hagytuk magunkat!” – írták. A Fidesz-KDNP továbbra is mindent megtesz azért, hogy Magyarországot megvédje a külföldi dollárok befolyásától, bárhogy is alakítják, vagy nevezik át szervezeteiket, alapítványaikat – tették hozzá.

Úgy fogalmaztak: „Magyarország nem fogja hagyni magát! Nem hagyjuk, hogy a Soros-hadsereg káoszba sodorja hazánkat, a régiót vagy Európát! Továbbra is nemet mondunk a migrációra, a genderre és a háborúra.”

MTI