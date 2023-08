Teleki Pál erdélyi otthona

2023. augusztus 23. 12:58

Európai uniós alapokból újítanák fel a pribékfalvi Teleki-kastélyt, Teleki Pál korábbi magyar miniszterelnök egykori erdélyi otthonát - közölte szerdán a Máramaros megyei önkormányzat.

Az észak-erdélyi megye képviselőtestülete kedden két erre vonatkozó önkormányzati határozatot is elfogadott. A felújítás költségeit 61 millió lejre (4,7 milliárd forint) becsülik - írta az önkormányzat közleményére hivatkozva az Agerpres román hírügynökség. Az egyik önkormányzati határozat a felújítási projekt gazdasági-műszaki mutatóit tartalmazza, a másik a műemlék épület turisztikai körforgásba való bevonását írja elő.



A pribékfalvi Teleki-kastélyt két éve vásárolta meg a Máramaros megyei önkormányzat, sajtóbeszámolók szerint mindössze 210 ezer euróért. Az önkormányzat akkor azt is közölte, hogy az 589 négyzetméter belterületű ingatlanhoz 6727 négyzetméteres birtok is tartozik.



A kastélyt Teleki Géza író és politikus, egykori magyar belügyminiszter építtette nyári rezidenciának, a 19. század végén alakították át jelenlegi, historizáló formájába.



Az ingatlan 1879-1941 között fia, Teleki Pál (1879-1941) tulajdonában volt, az egykori miniszterelnök alakíttatta át, és többnyire vadászatokra használta. A kommunista hatóságok 1949-ben államosították, az állami mezőgazdasági termelőszövetkezet székhelye volt, gabonalerakat is működött benne - emlékeztetett az Agerpres.



2007-ben a család egyik leszármazottjához került, aki a nagy költségekre való tekintettel abbahagyta a felújítását, és eladta az elővásárlási joggal rendelkező Máramaros megyei önkormányzatna.



Restaurálása után a megyevezetés turisztikai célra hasznosítaná, és múzeumot is működtetne benne.



A Kastély Erdélyben szakportál adatai szerint a neoreneszánsz kastély födémét már korábban renoválták, de ablakai hiányoznak, és vakolata is lemállott. Vakolat-kő ablakkeretei, tornyai viszont állnak, így rekonstruálható.



A Nagybányától mintegy 20 kilométerre található Pribékfalván a 2011-es népszámláson a közel 800 lakosból kettő vallotta magát magyarnak.



Az észak-erdélyi szórványban többnyire a megyei, helyi önkormányzatok beavatkozása révén menekülhet meg a pusztuló magyar épített örökség.



Tavaly a Beszterce-Naszód megyei önkormányzat által megvásárolt és uniós forrásokból felújított paszmosi Teleki-kastélyt adták át. A besztercei megyei múzeum kezelésébe tartozó műemlék kulturális központként és rendezvényhelyszínként működik, és a Teleki-család történetét ismertető állandó tárlat is megtekinthető benne.

MTI