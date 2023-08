Másodfokú riasztást adtak ki hevesebb zivatar veszélye miatt

2023. augusztus 23. 15:31

Hevesebb zivatar kialakulásának veszélye miatt másodfokú (narancs) riasztást adott ki több Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád vármegyei járásra az Országos Meteorológiai Szolgálat szerda délután.

Az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzés szerint ezekben a járásokban a következő órákban hevesebb zivatarok kialakulására lehet számítani, a villámlások mellett kockázatot jelent a zivatarokat kísérő szél és jégeső is.



A meteorológiai szolgálat közölte: szerdán főként az északnyugati megyékben és az ország északkeleti harmadán fordulnak elő zivatarok, az északkeleti vármegyékben heves zivatar kialakulására is van esély. Éjszaka a Dunántúl nyugati és déli tájain újabb zivatarok fordulhatnak elő, amelyek reggelre szűnnek meg, ezt követően nem várható zivatar.



A cellákat felhőszakadás, viharos, óránkénti 60-90 kilométeres széllökések, és jégeső kísérheti. Északkeleten, heves zivatar esetén van esély az óránkénti 90 kilométert meghaladó széllökésre is.



Szerdán a napi középhőmérséklet az ország nagy részén 25-26, a déli tájakon és városi környezetben 27-28 Celsius-fok körül alakul. Egy súroló hidegfront hatására északkeleten mérséklődik a meleg, és 25 fok alatt marad a napi középhőmérséklet.

MTI