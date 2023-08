A Szövetségnek van esélye bejutni a pozsonyi parlamentbe

2023. augusztus 23. 20:08

A magyar politikai formációk közül csak a három párt által létrehozott Szövetségnek van reális esélye arra, hogy meghaladja a bejutási küszöböt a szlovákiai választáson - mondta Kolek Zsolt felvidéki magyar történész, újságíró az M1 aktuális csatorna szerda esti műsorában.

Kifejtette, hogy az elmúlt időszak botrányai, a kormánykoalíció felbomlása vezetett az előrehozott választások kiírásához, és felmérések szerint a választópolgárok stabil kormányt szeretnének látni Szlovákiában, ez pedig a korábbiakhoz képest magasabb részvételt eredményezhet.



Kolek Zsolt szerint emiatt az 5 százalékos bejutási küszöb elérésére egyedül esélyes magyar formációnak, a Szövetségnek a kampány hajrájában komoly mozgósításra lesz szüksége.



Ugyanakkor ez egyfajta "hólabdaeffektust" is eredményezhet, vagyis azt, hogy a dél-szlovákiai magyarság nem akar majd olyan pártokra voksolni, amelyek bejutására csekély az esély, nem akarja, hogy elvesszen a szavazata, ez pedig a Szövetségnek kedvezhet.



Mint elmondta, a szeptember 30-ai választás első számú favoritja a Robert Fico vezette Smer-SD szociáldemokrata párt, amely a voksok mintegy 20-25 százalékára számíthat, ugyanakkor az szerinte kevéssé valószínű, hogy Fico pártja a 2012-es választáshoz hasonlóan egyedül is képes lesz kormányt alakítani.



Kolek Zsolt a második helyre a liberális színezetű Progresszív mozgalmat várja, ők 10-15 százalék közötti eredményre számíthatnak, ugyanakkor arra nem számít, hogy egy esetleges hárompárti nagykoalíció képes lenne megakadályozni Fico kormányalakítását. A történész-újságíró szerint inkább az a kérdés, hogy a Smer-SD talál-e magának koalíciós partnert, és ha igen, akkor kit.



Kolek Zsolt erre a korábbi kormányfő, Peter Pellegrini formációját, a Hang - Szociáldemokrácia pártot gondolja esélyesnek, amely a "rendőrháború" - melynek során a szlovák titkosszolgálat és a nemzetbiztonsági szolgálat vezetőjét is menesztették - fejleményei miatt foghat össze Ficoékkal.



Egy biztos: szeptember 30-án a Smer-SD gyűjtheti össze a korábbi Fico-kormányzást támogató szavazókat Szlovákiában - húzta alá Kolek Zsolt.

MTI