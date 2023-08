Donald Trump: az ukrajnai háborúnak azonnal véget kell érnie

2023. augusztus 24. 10:10

Az Egyesült Államok határának biztosítását nevezte legelső elnöki feladatának Donald Trump a jövő évi újraválasztása esetén - a volt elnök szerdán Tucker Carlson közösségi médiában elérhető műsorának adott interjút. Trump elmondta azt is, az ukrajnai háborúnak "azonnal véget kell érnie, és nem az egyik, vagy másik oldal miatt, hanem azért, mert több százezer ember már életét vesztette".

Donald Trump hangsúlyozta: legelső intézkedése a határ szigorú lezárása lenne a törvénytelenül érkezőkkel szemben, és csak azok jöhetnének be az Egyesült Államokba, akik ezt legálisan akarják megtenni.



Azon százezreket - szavai szerint a bűnözőket -, akik törvénytelenül érkeztek, hazaküldené országukba - tette hozzá.



A jelenlegi kormány határvédelmi kudarcára vonatkozó kijelentését azzal támasztotta alá, hogy az illegális határátlépők csak az elmúlt hónapban a világ 149 országából érkeztek, és "fogalmunk nincs arról, hogy ki lép be".



Állítása szerint az ország történelmében az ő elnöksége idején volt a legszigorúbb a határ őrizete, a felépített csaknem 500 mérföld fallal, amit megválasztása esetén tovább építene.



Utódját, Joe Bident az ország történetének legrosszabb elnökeként jellemezte, és inkompetensnek nevezte többek között az ukrajnai háború kezelését illetően. "Ennek a háborúnak azonnal véget kell érnie, és nem az egyik, vagy másik oldal miatt, hanem azért, mert több százezer ember már életét vesztette" - fogalmazott, hozzátéve: szerinte nagyon könnyen véget lehetne vetni a háborúnak, és ha ő lett volna az elnöki székben, a háború soha nem tört volna ki.



Kétségbe vonta Joe Biden szellemi és fizikai alkalmasságát az elnöki pozícióra, de ahogy mondta, ettől még elképzelhető, hogy ténylegesen ő indul a demokraták jelöltjeként. Megjegyezte, hogy szívesen megméretné magát újra Joe Bidennel szemben, már csak a mostani elnök által nyújtott teljesítmény miatt is, amit szörnyűnek nevezett.



Az ellene indult eddigi négy bűnvádi eljárással kapcsolatban Donald Trump kijelentette: támogatottsága ezek nyomán csak emelkedett, ami azt bizonyítja, hogy az emberek megértették azok politikai jellegét.



A közösségi médiában nyilvánosságra hozott interjúval egy időben sugározták a Fox News országos televízióban 8 republikánus elnökjelölt-aspiráns vitáját. Arra a kérdésre, hogy miért nem vesz részt a vitában, Donald Trump azt mondta: nem látja értelmét, hogy olyanok kérdéseit állja, akiknek a támogatottsága messze elmarad az övétől, többeké közülük alig 1-2 százalék a republikánus választók körében.



Tucker Carlsonnak arra a kérdésére, hogy látja-e egy nyílt erőszakba torkolló konfliktus kialakulásának esélyét az Egyesült Államokban, Donald Trump azt mondta, hogy nem tudja, de "a szenvedély, és ezzel egy időben a gyűlölet, soha nem látott szintje jellemzi az országot, ami soha nem jó kombináció".



MTI