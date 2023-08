Mauin változatlanul ezernél többen vannak az eltűntek listáján

2023. augusztus 24. 10:14

Hawaii tűzvész sújtotta Maui szigetén a hatóságok 1000 és 1100 közé tették az változatlanul eltűntként nyilvántartott emberek számát szerdán.

Steven Merrill, a Szövetségi Nyomozó Iroda (Federal Bureau of Investigation) Hawaii-szigeteki kirendeltségének vezetője sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, hogy az eltűntek listáján mindenki szerepel, akit akár csak keresztnév alapján megemlítettek hozzátartozói. Hangsúlyozta, hogy minden egyes, a listán szereplő ember hollétét külön próbálják felderíteni. A számok gyorsan változhatnak, mert az eltűntek között olyanok is vannak, akiket a hozzátartozók időközben épségben megtalálnak - jegyezte meg.



Az 1000-1100 eltűntről szóló adatot egy nappal azután közölte az FBI, hogy helyi közigazgatási vezetők 850 emberről beszéltek.



Két héttel a Maui középső, valamint nyugati felén pusztító erdő- és bozóttüzek kitörését követően a megtalált halálos áldozatok száma hivatalosan 115, akik közül szerda reggelig 43-at sikerült azonosítani részben a hozzátartozók által szolgáltatott DNS-minták alapján. A helyi hatóságok továbbra is arra kérik azokat, akik rokonukat keresik, hogy adjanak genetikai azonosításra alkalmas mintát.



A romok átvizsgálásán dolgozó kutyás keresőegységeket az FBI helyszínelői, igazságügyi orvosszakértői segítik a maradványok feltárásában és azonosításában - mondta el a Steven Merrill, az FBI helyi vezetője.



A Lahaina történelmi várost szinte teljes egészében elpusztító tűzvész pontos okainak feltárásán változatlanul dolgoznak, miközben kérdések merültek fel azzal kapcsolatban, hogy a Lahaina központú megye vezetői mennyire voltak tisztában az augusztus 8-i katasztrófa nagyságrendjével. Richard Bissen, a térségért felelős polgármester a tűzvész napján este adott interjúban arról beszélt, hogy "örömmel tud beszámolni az utak újranyitásáról", miközben Lahaina városa akkor már lángokban állt, és a település 80 százaléka szinte teljesen leégett.



A vizsgálat alapján a tűz keletkezésében több tényező együttesen játszott szerepet, azaz a térségben kialakult szárazság, egy közeli hurrikán okozta szélvihar, valamint a leszakadt, feszültség alatt maradt villanyvezetékek. Sokan felvetik a helyi áramszolgáltató felelősségét, amiért az ilyenkor szokásos szabályokat nem követte, és a szélvihar idejére a bozóttűz-veszélyes területet nem áramtalanította.



MTI