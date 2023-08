Féltonnás latin-amerikai kokainszállítmány

2023. augusztus 24. 15:09

Négyszáznegyven kilogrammos, 15,4 milliárd forintnak megfelelő feketepiaci értékű dél-amerikai kokainszállítmányt foglaltak le Lengyelországban - közölte csütörtökön Mariusz Kaminski lengyel belügyminiszter.

A tárcavezető a korábban Twitterként ismert X közösségi oldalon számolt be a dél-amerikai nyomozók közreműködésével is folytatott akció eredményéről.



A szállítmányt már két hónappal ezelőtt lefoglalták, a nyomozás érdekében viszont csak most tájékoztatták erről a közvéleményt - írta a PAP lengyel hírügynökség.



A lengyel határőrség közölte, hogy a kábítószer-szállítmány Bolíviából, Chilén keresztül érkezett a balti-tengeri Gdynia kikötőjébe. A kokaint a csempészek trópusi fából készült padlódeszkák között rejtették el.



Arkadiusz Olejnik, a lengyel határőrség műveleti és nyomozói részlegének igazgatóhelyettese újságíróknak elmondta: rendkívüli tisztaságú, adalékanyagoktól mentes drogról van szó.



Az ügy kapcsán a hatóságok egy 46 éves, lengyelországi lakhelyű férfit vettek őrizetbe, aki az ügyészség szerint a kábítószer Lengyelországon belüli továbbszállítását intézte volna. A szervezett bűnözésben való részvétellel és kábítószer-csempészettel gyanúsított férfit előzetes letartóztatásba helyezték. Akár 15 év börtönt is kaphat.

MTI