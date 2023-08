A csapadék megszűnik, a felhőzet felszakadozik

2023. augusztus 25. 08:15

A következő napokban újra fokozódik a hőség, a sok napsütésben az ország nagy részén 35 fok körüli maximumok várhatók. Várhatóan a jövő hét első felében érkezik egy hullámzó frontrendszer, amelynek fölöttünk való pontos vonulása még mindig bizonytalan, ugyanakkor továbbra is az a valószínűbb, hogy a hét közepére meghozza a felfrissülést a keleti tájakra is.

Várható időjárás az ország területén péntek éjfélig: reggel, kora délelőtt főként az Észak-Dunántúlon, a főváros tágabb térségében, illetve az Északi-középhegység nyugati részein még több lesz a felhő, és zápor, esetleg zivatar is kialakulhat. Ezt követően a csapadék megszűnik, a felhőzet felszakadozik, és ott is napos idő várható fátyol- és kevés gomolyfelhővel. Délután legfeljebb néhol - az északnyugati, északi határvidéken - fordulhat elő zápor, zivatar. A déli szél megélénkül, de zivatarok környezetében szélerősödés is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 32 és 36 fok között alakul. Késő estére 20 és 27 fok közé hűl le a levegő.

