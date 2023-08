Fülöp Attila: életbe lépett a "vörös kód"

2023. augusztus 25. 08:34

A következő napokban várható hőség miatt péntek reggel életbe lépett a "vörös kód", ami kötelezővé teszi valamennyi szociális intézmény számára a hajléktalan vagy bajba jutott emberek befogadását.

Fülöp Attila, a Belügyminisztérium (BM) gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára budapesti sajtótájékoztatóján elmondta: az extrém meleg miatt idén már a harmadik alkalommal kellett elrendelnie nyáron a "vörös kódot" a szociális ellátórendszerben. Ilyen korábban nem volt - jegyezte meg.



Elmondta: a különleges időjárási viszonyok miatt péntek reggel 8 órától hétfő este 8 óráig elrendelte a "vörös kód" kiadását, ami speciális eljárásrendet jelent; minden szociális intézménynek meg kell nyitnia kapuját, ha a regionális diszpécserszolgálat utcán bajba került emberről kap információt.



Hangsúlyozta: az idei két "vörös kód" riasztás alatt a regionális diszpécserszolgálatokhoz csaknem száz jelzés érkezett. Ez is mutatja, hogy valóban szükséges ilyenkor a különleges odafigyelés - fűzte hozzá.



Fülöp Attila kitért arra, hogy a "vörös kód" a szociális intézményekre vonatkozó intézkedéseken túl figyelmeztetést jelent a társadalomnak is. Azt kérte, mindenki vigyázzon magára, és ha az utcán bajba került hajléktalan embert lát, jelezze azt a regionális diszpécserszolgálaton keresztül.



Elmondta azt is, péntek reggel a hajléktalanellátó-rendszer kihasználtsága 78 százalékos volt, vagyis rendelkezésre áll elegendő férőhely. Ha valaki segítségre szorul, mind Budapesten, mind a vidéki városokban igénybe tudja venni az ellátást.



Az országos tisztifőorvos hétfőtől csütörtök éjfélig másodfokú hőségriasztást rendelt el az ország egész területére, majd a hőségriasztást péntektől hétfő 24 óráig meghosszabbította és harmadfokúra emelte.



Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint pénteken a középhőmérséklet 25-27 Celsius-fok körül, északkeleten 25 fok alatt várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken még döntően 32 és 36 fok között alakul, majd szombaton és vasárnap 32 és 38 fok közé melegszik fel a levegő, hétfőn pedig a maximum 29 és 37 fok között valószínű. A következő napokban a hőmérséklet hajnalban jellemzően 17 és 24 fok között várható.



A meteorológiai szolgálat másodfokú (narancs) figyelmeztetést adott ki péntekre a magas középhőmérséklet miatt Baranya, Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Pest, Somogy, Tolna, Vas, Veszprém, Zala vármegyék területére, itt a napi középhőmérséklet meghaladhatja a 27 Celsius-fokot. Szombatra Baranya, Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád, Jász-Nagykun-Szolnok, Pest, Somogy és Tolna vármegyékre adtak ki másodfokú figyelmeztetést a magas középhőmérséklet miatt.

MTI