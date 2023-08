Magyar megemlékezést tartanak az úzvölgyi katonatemetőben

2023. augusztus 25. 12:38

A két világháborúban elesett székely határvédőkre emlékezik szombaton a magyar közösség az úzvölgyi katonatemetőben. Mihai Tarnoveanu, a Calea Neamului (Nemzet Útja) román szervezet vezetője is felkérte híveit, hogy legyenek jelen.

"Csendes, békés megemlékezésre készülünk, ahogy tesszük már több évtizede, szentmisével, imával, békésen" - mondta el az MTI-nek Birtalan Sándor, az eseményt szervező Csíkszentmárton község polgármestere. Hozzátette, hogy bár a törvény nem kötelezi erre, az önkormányzat jelentette a rendezvényt a Hargita megyei hatóságoknál, így arra készülnek, hogy a csendőrség és a rendőrség is jelen lesz.



Az eseményen várhatóan a Calea Neamului hívei is megjelennek, Mihai Tirnoveanu, a szervezet elnöke közösségi oldalán a haditemetőben júliusban felállított román fakeresztek védelmére szólította fel a közelben élő híveit. Azt kérte: "diszkréten" - hogy ne lehessen őket provokációval vádolni -, de legyenek jelen a megemlékezésen.



Birtalan Sándor kérdésünkre, hogy nem tartanak-e román provokációtól, elmondta: bízik benne, hogy Tirnoveanu és hívei is "az ésszerűség elve alapján élnek", és ahogy a magyarok nem zavarták a megemlékezéseiket, ők sem tesznek ilyet.



A katonatemetőben szombaton délben az első és második világháborúban elesett székely határvédőkre emlékezik a magyar közösség. Az eseményre ingyenes buszjárat indul Csíkszentmártonból és Csíkszeredából.



Borboly Csaba, a Hargita megyei önkormányzat elnöke közleményben szólította fel a térség lakóit: vegyenek részt minél többen az eseményen. Kérte, hogy akinél van szabad hely a gépkocsiban, segítsen másoknak is eljutni a közösségi közlekedéssel nem megközelíthető helyszínre. "Bízom benne, minél többen leszünk szombaton, hogy megmutassuk, nem félünk, hitünk erős, elődeinket tiszteljük, magyarságunkat megőrizzük" - idézte a politikust az önkormányzat sajtóirodája.



Csíkszentmártonban már pénteken 20 órakor elkezdődik a megemlékezés, a helyi művelődési házban levetítik a Gyimesbükkbe, az ezeréves határra kopjafákat állító Nagy-György Jánosról készült, Léptem után nyomot hagyok című portréfilmet.



Szombaton helyi idő szerint 9 órakor indulnak a megemlékezők a Rugát-tetőről, honvédkeresztet áldanak meg az Aklosban, majd tábori szentmisét tartanak a katonatemetőben, amelyet koszorúzás követ. A megemlékezés társszervezője a Hargita megyei önkormányzat, illetve az RMDSZ Csík területi szervezete.



Az esemény kapcsán Mihai Tirnoveanu a közösségi oldalán figyelmeztette híveit, hogy "jól szervezett magyarok ezrei" lesznek jelen szombaton a katonatemetőben. Azt mondta, írásban kéri a Hargita megyei rendőrséget és csendőrséget: kövesse figyelemmel a rendezvényt, hozzon intézkedéseket, amelyekkel megelőzi a Calea Neamului által felállított 150 fakereszt megrongálását.



Felkérte a dormánfalvi, moinesti-i, comanesti-i és más közeli moldvai településeken élő szimpatizánsait, hogy "éreztessék jelenlétüket" az Úzvölgyében, ám "diszkrét módon, hogy ne provokáljanak".



A Calea Neamului vezetője a magyar elöljáróknak, résztvevőknek is üzent, kijelentve, hogy "bármilyen hibás lépésnek következménye lesz". Mint mondta, készek tüntetéseket szervezni, bírósági eljárásokat indítani a katonatemetőben a magyar közösség által felállított 600 fakereszt ellen, mivel szerintük ezek sem rendelkeznek a román hadisírgondozó (ONCE) engedélyével.



"Mi békén hagytuk a ti keresztjeiteket, hagyjátok ti is békén a mieinket" - üzente Tirnoveanu.



A Nemzet Útja (Calea Neamului) és más román szervezetek hívei július 8-án 150 fakeresztet állítottak fel a nemzetközi katonatemetőben a június 29-én eltávolított betonkeresztek helyébe. A román nemzeti színű szalaggal átkötött kisebb keresztek mellé egy nagyot és egy zászlórudat is kihelyeztek, utóbbin a román zászlóval. A román rendőrség és csendőrség nagy erőkkel volt jelen a helyszínen, de nem avatkozott be.

MTI