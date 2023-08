Történelmi Magyar Családok Szövetsége

2023. augusztus 25. 16:43

Megalakult a Történelmi Magyar Családok Szövetsége - jelentette be Széchényi Tímea, a Gróf Széchényi Család Alapítvány vezetője a Történelmi magyar családok emléknapján, pénteken a budai Várban.

Széchényi Tímea az MTI-nek elmondta, hogy az immár hatodik alkalommal megrendezett emléknapon megalakult Történelmi Magyar Családok Szövetsége jelenleg 30 családot foglal magába, de másokkal is bővülhet még, és egyesületi formában végzi majd tevékenységét.



"A szövetséggel azon családoknak szeretnénk a többi családdal együtt az érdekeit képviselni, akiknek szükségük van arra, hogy a magyar nemzet múltját ápolják, szeretnék megmutatni magukat és a munkájukkal hozzájárulni ahhoz, hogy a magyar gyökerek megmaradjanak" - hangsúlyozta az alapítvány vezetője.



Hozzátette: céljuk az is, hogy az ifjú nemzedékek, a családok képviselői a következő "ezer évben" is továbbvigyék azt a hagyatékot, amelyet az új szövetség létrehoz majd.



Ebben az évben a Történelmi magyar családok emléknapjának a Görgey család a fővédnöke, amely az 1848-as szabadságharc 175. évfordulójának tiszteletére kapta meg a védnökségi címet - mutatott rá Széchényi Tímea, hozzátéve: ezentúl - hagyományteremtő szándékkal - minden évben más-más családot kérnek majd fel a fővédnökségre.



Az idei emléknapon Albertné Görgey Zsuzsanna Szépanyáink szép öröksége címmel a nők szerepéről beszélt, akik az örökségüket képviselő tudattal álltak ki a férfiak mellett, és tettek a nemzetért - magyarázta Széchenyi Tímea.



Az emléknapon Bugár-Mészáros Gábor a magyar épített örökségről, Gudenus János József a családfakutatásról tartott előadást, míg Széchenyi Tímea a Széchenyieknek a jelenkori történelemben betöltött szerepét mutatta be.



Az előadásokat követően, az emléknap programjának zárásaként Kiss Henrietta, a Várkapitányság Zrt. tartalomfejlesztési vezető szakértője a Szent István-termet mutatja be az emléknap résztvevőinek.



Széchényi Tímea szerint ma Európában veszélyes időszakot élünk, ezért még nagyobb szükség van a magyar történelmi családok örökségére, jelenlétére. Úgy vélte, a család a nagyközösséget is tudja képviselni az ország sorsának alakulásában. Mint mondta, még soha nem volt annyira fontos a közösségépítés mint napjainkban.

MTI