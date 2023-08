Hollandia az összes F-16-os gépét átadja Ukrajnának

2023. augusztus 25. 18:47

Hollandia az összes F-16-os vadászgépét átadja az ukrán fegyveres erőknek, de néhányat még visszatart az ukrán pilóták kiképzése céljából - mondta el Kajsa Ollongren holland védelmi miniszter a Jevropejszka Pravda ukrán hírportálnak adott, pénteken megjelent interjújában.

"42 repülőgépünk van, de ezek egy része a kiképzésre megy, a többi pedig a fegyveres erőkhöz" - fejtette ki a tárcavezető.



Szavai szerint a pilóták képzése soha nem ér véget. "A kiképzések egyébként nem feltétlenül Hollandiában lesznek, jelenleg egy romániai oktatóközpont kialakításán gondolkodunk. Ezért ezeket a repülőgépeket ott fogják használni, ahol a képzés zajlik. Az F-16-osokon folyamatosan újabb pilótákat fognak betanítani, így szükség lesz erre a kiképzőközpontra" - magyarázta Ollongren.



A miniszter megjegyezte, hogy maga Hollandia is így cselekszik immár negyven éve. "Nem lehet felkészíteni egy csoport pilótát, majd abbahagyni az oktatást, ennek egy állandó folyamatnak kell lennie" - tette hozzá.



Ollongren az interjúban reálisnak nevezte azt, hogy az F-16-osokat hat-nyolc hónapon belül átadják Ukrajnának, de ehhez több előfeltételnek is teljesülnie kell - tette hozzá.



Volodimir Zelenszkij ukrán elnök múlt vasárnapi hollandiai látogatásán jelentette be, hogy Ukrajna számíthat Hollandiától 42 darab, amerikai gyártású F-16-os vadászgépre. Hozzátette viszont, hogy országa nem most azonnal kapja meg ezeket a gépeket - emlékeztetett az ukrán hírportál.

MTI