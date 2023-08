Moszkva figyelmeztette Kisjenőt: ne sodródjon bele Kijev „támogatásába"

2023. augusztus 25. 23:02

Oroszország figyelmezteti Moldovát, hogy ne keveredjen túlságosan Kijev "támogatásának" folyamatába, mivel az ilyen akciók veszélyeztetik a térség biztonságát - mondta Maria Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője kommentárjában.

Zaharova, az Orosz Külügyminisztérium szóvivője – TASZSZ/Szergej Bobilev

„Szeretném <...> figyelmeztetni Kisjenőt, nehogy túlságosan belekeveredjen Ukrajna „támogatásának” folyamatába, mivel ez nemcsak a stabilitást és biztonságot veszélyezteti a térségben, hanem Moldovát is a kijevi rezsim cinkosává teszi. .

Zaharova rámutatott, hogy a moldovai alkotmányban rögzített semleges státusz ellenére a Nyugat "továbbra is aktívan belerángatja" az országot az ukrán konfliktusba.

„Többször is figyelmeztettük Kisjenő tisztviselőit az ilyen lépések katasztrofális következményeire” – mutatott rá a szóvivő. "Minden értelmes moldovai politikus, aki törődik állama jövőjével, szó szerint kongatja a vészharangot ebben a tekintetben. A moldovai hatóságok azonban továbbra is a szakadékba rángatják az országot, ahol már a szomszédos Ukrajna is találja magát" - mondta a szóvivő.

Zaharova azt is hangsúlyozta, hogy Oroszország tudomásul veszi Moldova fokozatos átalakulását "a kijevi rezsim logisztikai függelékévé". "Közvetlenül a különleges katonai művelet megkezdése után Kisjenő megkezdte a különféle áruk – üzemanyagok és kenőanyagok, gyógyszerek, élelmiszerek – nagyszabású szállítását Ukrajnába. Ezzel egyidejűleg a katonai rakomány kérdésével kapcsolatos információk is megjelentek. A Moldova területén keresztül való szállítás csak aggodalomra adhat okot” – tette hozzá. "Nem véletlen, hogy ma az USA és az EU felügyelete mellett, saját költségükön aktívan dolgoznak Moldova kritikus vasúti és közúti infrastruktúrájának fejlesztésén. Az amerikai ellenőrök lenyűgöző gyakorisággal mérik fel a megvalósíthatóságot: nagy űrtartalmú repülőgépek fogadásáról a kisjenői repülőtéren” – mutatott rá Zaharova.

A szólásszabadság tilalma

Emellett a szóvivő arra is felhívta a figyelmet, hogy Moldova "a szólásszabadság lerombolásának kérdésében" egy szinten van Ukrajnával. "Amellett, hogy bővítette a helyi speciális szolgálatok hatáskörét, amelyek totalitárius gyakorlatot alkalmaznak a rezsim politikai ellenfelei elleni küzdelemben, Moldovának az az ötlete támadt, hogy egy másik eszközt hozzon létre az ellenvélemény visszaszorítására. Augusztus 18-án született meg a törvény: Kisjenő nem titkolja, hogy az új struktúra munkája az "orosz propaganda" elleni küzdelemre irányul majd - mondta Zaharova.

A szóvivő rámutatott, hogy a moldovai hatóságok "a médiaszabadság biztosítása terén vállalt összes nemzetközi kötelezettségük kirívó megsértésével már teljesen sterilizálták az információs teret az orosz és a helyi médiaforrásoktól". "Ugyanakkor a moldovai nyugatbarát és ukrán média tevékenysége, amely szabadon manipulálja a közvéleményt és minden korlátozás nélkül kirívóan oroszellenes narratívákat ír, semmilyen módon nincs korlátozva” – fogalmazott Zaharova.

taszsz