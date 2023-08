Európai jobboldali pártokkal tanácskozott a Mi Hazánk Budapesten

2023. augusztus 26. 17:28

Európai jobboldali pártok képviselői tanácskoztak a Mi Hazánk Mozgalom szervezésében szombaton Budapesten, a Parlament épületében. A találkozón Toroczkai László pártelnök felvetette egy új európai szövetség létrehozásának gondolatát.

A "Nemzetek szabad Európája" elnevezésű tanácskozáson a magyar ellenzéki párt mellett a bolgár Újjászületés Mozgalom, a cseh Szabadság és Közvetlen Demokrácia, a holland Fórum a Demokráciáért, a svájci Mass-Voll! és a svéd Alternatíva Svédországért képviselői vettek részt.



Toroczkai László, a Mi Hazánk Mozgalom elnöke beszédében úgy vélekedett, hogy a jelen lévő pártoknak kell vezetniük egy új európai szövetség létrehozását. Hangsúlyozta, hogy e pártoknak nem csupán a programjuk hasonló, de megegyezik a történetük is.



Kifejtette: történelmi időket élünk, készül az új világrend, amelyben minden, az európai nemzetek számára káros folyamat felgyorsult. Migránsok millióival árasztják el Európa országait, egyre durvul a közösségi médiában a cenzúra, erősödik az emberek ellenőrzése és megfigyelése. Továbbá egyre szélsőségesebben próbálják az LMBTQ és egyéb káros liberális propagandával szétzúzni a családokat, és egy teljesen értéktelen világot akarnak létrehozni, ahol csak arctalan fogyasztók vannak - sorolta.



"Ennek a sötét folyamatnak a kiszolgálója az Európai Unió, és ennek a sötét erőnek, a soha demokratikusan meg nem választott pénzemberek körének a hadereje jelenleg a NATO" - mondta.



"Ezekben a történelmi időkben hatalmas a történelmi felelősségünk. Itt a lehetőség arra, hogy végre megállítsuk a nemzetek Európájának pusztulását" - közölte a pártelnök.



Dúró Dóra, a párt elnökhelyettese köszöntőjében arról beszélt, hogy a nyugat-európai politika csődöt mondott az orosz-ukrán háború kezelésével, mert gazdasági válságba taszította a kontinenst. Szerinte nem az ukrán kormányt kellene segíteni, hanem a "saját problémáink megoldása kellene, hogy az első legyen".



Hozzátette: nem vonták le a Covid-krízis tanulságait az európai politikusok, hiszen kiderült, hogy az Európai Unió vezetői korrupt módon szerezték be a "kísérleti vakcinákat" és még mindig szőnyeg alá akarják söpörni a válság negatív következményeit.



Továbbá elfogadhatatlannak tartják azt a törekvést, hogy az Európában és Magyarországon meg nem született gyermekeket más kultúrából érkező migránsokkal akarják pótolni - jelentette ki a politikus.



A hat párt által elfogadott közös nyilatkozatban azt írták: küldötteik szilárdan elkötelezettek a demokrácia, a szabadság, a nemzeti és egyéni szuverenitás alapvető európai és emberi értékei mellett. Támogatják a szuverén, független európai nemzetek közötti szabad együttműködést a közjó érdekében, és ellenzik a nemzetek feletti, bürokratikus és ellenőrizhetetlen globális kormányzást.



Kiemelték: határozottan ellenzik "az iparszerűen és bűnszervezeti szinten szervezett" tömeges bevándorlást. "Mind a legális, mind az illegális bevándorlást meg kell állítani!" - tették hozzá.



Támogatják a hagyományos családi berendezkedést és a gyermekek védelmét, és ellenzik a "woke-izmust és az úgynevezett LMBTQIA+" értékeket, amelyek "rombolóan hatnak a nemzeti kohézióra és a józan észre" - közölték.



Kitértek arra: ellenzik a globális kormányzás olyan intézményeit, mint az Európai Unió, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és az ENSZ, "amelyek valójában a világkormányzást szolgálják.



"Meg akarjuk erősíteni a nemzetek közötti együttműködésünket, bármely formában, hogy népszerűsítsük ezeket az értékeket" - áll a nyilatkozatban.



MTI