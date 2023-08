Labdarúgó NB I - Gólparádéval verte a Ferencváros a Paksot

2023. augusztus 27. 19:39

A címvédő Ferencváros kiütéses, 6-1-es győzelmet aratott a vendég Paks felett a labdarúgó OTP Bank Liga ötödik fordulójának második vasárnapi mérkőzésén.

Ezzel az eredménnyel a mezőnyben utolsóként a Paks vesztette el a veretlenségét az élvonalban.

NB I, 5. forduló:

Ferencvárosi TC-Paksi FC 6-1 (6-1)

---------------------------------

Groupama Aréna, 7657 néző, v.: Berke

gólszerzők: Traore (10.), Varga B. (19., 29., 42.), S. Mmaee (45+3.), Nguen (45+6.), illetve Kovács K. (35.)

sárga lap: Kinyik (5.), Szabó B. (45.)

Ferencvárosi TC:

---------------

Dibusz - Makreckis, S. Mmaee, Cisse, Pászka - Esiti (Sigér, a szünetben), Abu Fani (Owusu, 60.) - Traore (Lisztes, 60.), Ben Romdhane (Abena, 74.), Nguen - Varga B. (Pesic, 60.)

Paksi FC:

--------

Szappanos - Temesvári (Lenzsér, a szünetben), Windecker, Kinyik - Kovács K., Papp (Horváth K., a szünetben), Szabó B., Osváth, Silye (Balogh B., a szünetben) - Haraszti (Földi, 74.), Hahn (Böde, 60.)

A Ferencvároson cseppet sem érződött, hogy csütörtökön Litvániában lépett pályára a Konferencia-liga selejtezőjében, ugyanis a játékosai - talán a négygólos győzelem hatására is - kifejezetten nagy lendülettel és kedvvel vetették magukat a küzdelembe. Ezt jelezte, hogy a válogatott Szappanos már a harmadik percben bravúrral védett, de Traore cselsorozata és lövése után már ő is tehetetlen volt. A fővárosiak nemhogy nem vettek vissza a tempóból a vezetés hatására, inkább még nagyobb lendülettel rohamoztak, s bár Ben Romdhane próbálkozásánál még a kapufa kisegítette a vendégeket, húsz perc után Varga Barnabás megduplázta a ferencvárosi előnyt, de volt csapata ellen nem ünnepelte a gólját. A tolnai gárdának nem volt ellenszere a hazai rohamok és volt játékosuk ellen, a korábbi paksi gólkirály újra bevette Szappanos kapuját, a szépítő találat így legfeljebb sovány vigaszt jelentett Bognár György együttesének. A játékrész hajrájára teljesen összeomlott a Paks védekezése: Varga mesterhármast ért el, majd a hosszabbításban két pontrúgásból ötgólosra hízott a bajnoki címvédő előnye.



A Pakson a szünetben végrehajtott hármas csere sem segített, de összességében már a Ferencváros is visszafogottabb volt a biztos előny birtokában. Bár a fővárosi együttes ekkor is fölényben futballozott, újabb komoly helyzete sokáig nem volt, mígnem egy ziccerig kijátszott támadás végén Pesic a kapufát találta el. A hajrában inkább a Paks támadott, de nem sikerült gólt szereznie a kiengedő Ferencváros ellen, amely így az első félidőben kialakított eredménnyel diadalmaskodott.



MTI