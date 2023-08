Kiderült, miért volt szükség vezetőváltásra a Nébih élén

2023. augusztus 28. 11:01

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal elnöki posztján augusztus 23-tól Nemes Imre váltja Oravecz Mártont. Az Agrárminisztérium élelmiszeriparért és kereskedelempolitikáért felelős államtitkára a szervezet modernizációját várja az új vezetőtől. Nobilis Márton a Nébih új elnöke előtt álló kihívásokról is szót ejtett. Egy változó világban sokszor a múltat elengedve alkalmazkodni kell, és teljes mértékben a jelen igényeire és kihívásaira kell fókuszálni – fogalmazott az InfoRádióban Nobilis Márton, hozzátéve: Nemes Imrétől is ezt a feladatot várják el, vagyis hogy a Nébih életébe új színt, erőt hozzon, megtartva azt a korábbi sikerét, aminek köszönhetően az egyik legelismertebb és legelfogadottabb szervezetté vált Magyarországon.

Az államtitkár külön kérte az új elnöktől, hogy a szervezeten belüli adminisztrációt „észszerűsítse” annak érdekében, hogy a meglévő adatállományt még hatékonyabban lehessen felhasználni. „Fontos számunkra az élelmiszer-termelőket, -előállítókat és kereskedőket a változó világban továbbra is segíteni tudjuk” – emelte ki.

Az agrártárca államtitkára azt is jelezte: az, hogy a Nébih zöld számát évente közel háromezren hívják, azt mutatja, hogy meg kell erősíteni a hivatal már kialakult fogyasztóvédelmi szerepkörét, természetesen elválasztva a fogyasztóvédelemtől. Fontos kérdésnek nevezte az ellátásbiztonságot, ami a Covid előtt nem is igazán volt téma Magyarországon, miután hozzá voltunk szokva, hogy a Kárpát-medencében mindig van élelmiszer. „Ez továbbra is így van és így lesz, hiszen a magyar mezőgazdaság és élelmiszeripar 20 millió ember ellátása alkalmas, de a környező országokban bizony vannak ellátásbiztonsági kérdések, ezért a hazait is tovább kell erősíteni” – mondta.

Nemes Imre a Magyarországi Sertéstenyésztők és Sertéstartók Szövetségének szakmai igazgatójaként érkezett a Nébih élére, bár már korábban is dolgozott a hivatalban 2019-ig, úgyhogy nem ismeretlen területre lépett. „Azt várjuk tőle, hogy egy modernebb, gyorsabban mozgó szervezetté építse a Nébihet” – ismételte meg Nobilis Márton. Az államtitkár az InfoRádió érdeklődésére azt is közölte, hogy akár a fogyasztók számára ismert Szupermenta-tesztek, de akár a különféle ellenőrzések is gyakoribbá válhatnak az új elnök érkezésével. Személy szerint azt szeretné, ha a szervezet munkája még közelebb kerülne a magyar családokhoz, és annak eredményeként érezzék azt, hogy Magyarországon jó minőségű, biztonságos élelmiszer érhető el.

