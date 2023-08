Nostradamus dermesztő pontossággal jósolta meg, 2023-ban halálos hőhullám éri el Európát

2023. augusztus 28. 14:14

Michel de Nostredame francia asztrológus, ismertebb nevén Nostradamus, úgy tűnik, hogy előre megjósolta az idei forróságot (is), amely jelenleg Európát sújtja – hívta fel a figyelmet a jóslatra a Daily Star. És nem is olyan nehéz nem hinni az asztrológus jóslatában, hiszen a kontinens több városában is sorra dőlnek meg a melegrekordok – írja a Metropol.hu.

Nostradamus a pokoli meleget, a tengerek felmelegedését és még a búza drágulását is megjósolta: „A Fekete-tenger élő halai megfőnek a melegben. Olyan magasra emelkedik a búza ára, hogy az ember megeszi majd embertársait” – jegyezte fel a számtalan jóslata közzé. Nostradamus híres könyve, A próféciák csaknem 500 éves: megjósolta például a francia forradalmat, valamint azt is, hogy Japánra atombombát dobnak. Egy, a művét újraértelmező, 2005-ben megjelent könyv pedig egyenesen azt sugallta: az asztrológus előre látta, hogy II. Erzsébet 2022-ben hal meg – idézte a Life.hu a Daily Star írását.

metropol.hu