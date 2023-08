A volt ukrán főügyész szerint azért váltották le, mert a Biden család gyanús pénzügyeit vizsgálta

2023. augusztus 28. 16:59

Ukrajna korábbi főügyésze szerint azért váltották le őt, mert a Biden család gyanús pénzügyeit próbálta vizsgálni. Viktor Sokint még 2016-ban menesztették, és az akkor még alelnök Joe Biden nem is titkolta, hogy a váltás érdekében az Egyesült Államok meg is zsarolta Ukrajnát. Amerikában már több vizsgálat is zajlik a jelenlegi elnök és fia, Hunter Biden pénzügyeivel kapcsolatban. Amerikai kormányzati ösztönzésre váltották le 2016-ban Ukrajna főügyészét – ezt az érintett, a menesztett főügyész, Viktor Sokin nyilatkozta nemrég egy amerikai televíziónak.

Az ügyről a Mandiner azt írta: Petro Porosenko korábbi ukrán elnök azért távolította el Viktor Sokint, mert annak a Burisma energetikai vállalatnak az ügyeit kezdte vizsgálni, amiben Joe Biden alelnöksége idején fia, Hunter Biden igazgatótanácsi tag volt. Viktor Sokin egyebek mellett korrupció, pénzmosás és zsarolás gyanúja miatt indított vizsgálatot. A korábbi ukrán főügyész most azt állítja, hogy Joe Biden jelenlegi amerikai demokrata elnök adhatott utasítást arra, hogy menesszék pozíciójából. Viktor Sokin arról is beszélt a FoxNewsnak, hogy nincsenek kétségei afelől, hogy a Burisma cég törvénytelenségekben vett részt, ahogy szerinte Joe Biden, illetve a fia megvesztegetési pénzt fogadhatott el az ukrán energetikai óriástól.

A leváltott ukrán főügyész nyilatkozatára a Fehér Ház is reagált. Szerintük Viktor Sokin hazudik, valójában az általa vezetett ukrán főügyészség volt a korrupció melegágya, a visszaélések megfékezését pedig nemcsak Joe Biden, hanem más amerikai politikusok is sürgették. A demokrata Obama-kormány tagjaként Joe Biden az Egyesült Államok Ukrajna-politikájáért is felelős volt. 2015 decemberében járt Kijevben, ahol az ukrán főügyészség megreformálását követelte. Erre egyébként 2018-ban úgy emlékezett, hogy támogatások visszatartásával fenyegette meg az ukrán vezetést.

„Azt mondtam nekik: másképp nem fogjuk odaadni az egymilliárd dollárt. Hat óra múlva, amikor elmegyek, és az ügyész még nincs kirúgva, akkor nem kapjátok meg a pénzt. És hát nem kirúgták? És valaki olyat tettek a helyére, aki megfelelő volt akkor” – mondta Joe Biden. Az amerikai elnök fia, Hunter Biden 2014-től 2019-ig volt az ukrán Burisma igazgatóságának tagja havi ötvenezer dollárért, jelenlegi árfolyamon csaknem 18 millió forintért. Az FBI birtokába jutott dokumentumok szerint egyébként a Burisma vezetője 2015-ben ötmillió dollárt fizetett Joe Bidennek és szintén ötmilliót Hunter Bidenek. A cég vezetői egy levélben meg is köszönték Hunter Bidennek, hogy kapcsolatot teremtett köztük és Joe Biden között.

Az Egyesült Államokban több vizsgálat is folyamatban van Joe Biden, illetve a fia ellen. A képviselőház megbízottjai egyebek mellett arra kíváncsiak, hogy Joe Biden még alelnökként árulta-e a befolyását kenőpénzért külföldi országoknak. Korrupció gyanúja miatt is folyik a vizsgálat, amelyben azt igyekeznek feltárni, hogy a Biden család érdekeltségébe tartozó bankszámlákra miért érkeztek dollármilliók Oroszországból, Ukrajnából, Kínából, Kazahsztánból és Romániából. A republikánusok már régóta hangoztatják, hogy Joe Biden és családja – különösen fia, Hunter Biden – ügyeit a szövetségi szervek és különösen az FBI politikai okok miatt „védelmezi”, miközben Donald Trump korábbi republikánus elnököt „lázasan üldözik.”

MTI