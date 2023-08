US Open - Marozsán Fábián újabb bravúrja, nyilatkozattal!

2023. augusztus 28. 21:19

Marozsán Fábián öt szettben legyőzte Richard Gasquet-t az amerikai nyílt teniszbajnokság első fordulójának hétfői játéknapján.

Marozsán – magyarnemzet/afp/Adrian Dennis

A US Openen pályafutása során először főtáblás magyar teniszező, aki 92. a világranglistán, először csapott össze a 37 éves franciával (55.), aki karrierje legjobbjaként hetedik is volt az ATP-rangsorban.



A mérkőzésen a fogadóirodák előzetesen Gasquet-t tartották esélyesebbnek, de a 23 éves Marozsán az első két játszmában irányított, szórta a nyerő ütéseket, és simán, 57 perc alatt mindkettőt megnyerte.



A magyar játékos a harmadik felvonásban, 5:3-as előnynél a mérkőzés megnyeréséért szerválhatott, de a találkozó során először elveszítette adogatását, majd - bár fogadóként volt két meccslabdája - a rövidítésben alulmaradt. A negyedik etap szinte ugyanilyen forgatókönyv szerint alakult: Marozsánnak ezúttal 5:4-nél volt lehetősége kiszerválni az összecsapást, majd miután ismét nem járt sikerrel, az újabb tiebreak is a franciáé lett.



A döntő játszma újabb fordulatot hozott, a magyar sportolón nem látszott a harmadik és a negyedik szett elvesztése miatti csalódottság, ismét pontosabban, hatékonyabban teniszezett, és 3 óra 21 perc után győzelmet ünnepelhetett.



Marozsán 15, Gasquet 13 ászt szervált a találkozón. A magyar teniszező következő ellenfele is egy francia játékos, a 22. helyen kiemelt Adrian Mannarino lesz.

Marozsán - menedzsmentje tájékoztatása szerint - a találkozó utén kijelentette: nagy dolog, hogy győzött, mert eddig csak a wimbledoni kvalifikáció döntőjében kellett három nyert játszmáig tartó meccsen döntő szettet játszania.



"Akkor kettő nullás szetthátrányból álltam fel, de a végén kikaptam, most az első kettőt én nyertem, és Gasquet egyenlített, viszont a végén én jöttem ki jobban a csatából, teljesen fordítva történt minden" - értékelt a játékos.



A teniszező elmondta, hogy az első két meccslabdánál volt egy kisebb mentális kihagyása, de ellenfele játéka is feljavult a harmadik szettre, Gasquet gyorsabban játszott.



"Elizgultam a helyzetet és féltem, hogy meg fog fordulni, és vissza is jött a mérkőzésbe. Nehéz volt a sérülésem után ennyire hosszú, kiélezett tétmeccset játszani, de örülök, hogy itt vagyok, annak még inkább, hogy győztem" - mondta Marozsán, aki kötéssel a lábán játszotta le a találkozót.



"A mérkőzés végén, négy kettőnél már nagyon görcsöltem, de igyekeztem mutatni, hogy minden rendben, és ez sikerült is. Aztán öt kettőnél, amikor az első két pontot megnyertem, éreztem, Gasquet elengedte magát kissé, így le tudtam zárni a mérkőzést fogadóként, ami azért is fontos, mert úgy éreztem, nem biztos, hogy sokáig bírom még" - fogalmazott Marozsán Fábián.

US Open, 1. forduló (a 64 közé jutásért):



férfiak:

Marozsán Fábián-Richard Gasquet (francia) 6:3, 6:1, 6:7 (5-7), 6:7 (1-7), 6:2

később:

Fucsovics Márton-Sebastian Korda (amerikai, 31.) 20.50 körül

nők:

Udvardy Panna-Alja Tomljanovic (ausztrál) 22.30 körül

MTI