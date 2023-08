Az '56-os forradalmárokat "lefasisztázó" orosz tankönyv

2023. augusztus 29. 15:37

A Jobbik-Konzervatívok párt felszólította Szijjártó Péter külügyminisztert, hogy azonnal kéresse be a hivatalába Oroszország nagykövetét az 1956-os forradalmat és szabadságharcot fasiszta lázadásnak beállító orosz tankönyv miatt.

Brenner Koloman, a párt frakcióvezető-helyettese, az Országgyűlés külügyi bizottságának alelnöke keddi budapesti, online is követhető sajtótájékoztatóján arra is felszólította Szijjártó Pétert, hogy adjon át a nagykövetnek a diplomáciában szokásos tiltakozó jegyzéket, amelyben kifejezi, hogy "az új tankönyv a kommunista Szovjetunió ideológiáját tükrözi".



Az ellenzéki politikus szerint az ügyben komoly elhatárolódásra lesz szükség a kormány részéről, ami végre helyrebillenti a magyar külpolitika egyensúlyát.



Megjegyezte, miközben kiegyensúlyozott gazdasági és politikai kapcsolatokra kell törekedni minden komoly nagyhatalommal a szomszédságunkban, az elmúlt 13 évben a Fidesz-kormány kibillentette Magyarországot a normális külügyi egyensúlyából.



Felidézte, Szijjártó Péter 2016-ban, amikor az orosz fél pogromnak minősítette 1956 eseményeit, bekérette a nagykövetet. Most viszont "türelmetlenül várjuk a fideszes kormány reakcióit" - fogalmazott.



A Jobbik megítélése szerint a Fidesz-kormány az elmúlt években az európai nemzetek, köztük "lengyel barátaink és NATO-szövetségeseink" szemében is szövetségesként megbízhatatlan, oroszpárti külpolitikát folytat.



Brenner Koloman jelezte azt is, pártja ismételten be fogja nyújtani a fideszes többségű külügyi bizottságban korábban leszavazott azon javaslatát, hogy a Szabadság téri szovjet emlékművet helyezzék máshova.



