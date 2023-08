Imádsággal demonstráltak a finn nagykövetségnél Budapesten

2023. augusztus 29. 19:50

Közös imádsággal és bibliaolvasással demonstráltak keresztény tüntetők kedden Finnország budapesti nagykövetségének épülete előtt, az akció résztvevői a volt finn belügyminiszter, a kisebbségi csoport elleni uszítással vádolt Paivi Rasanen mellett álltak ki.

A kereszténydemokrata finn politikus melletti véleménynyilvánítást Kulifai Sára, a Hetek című hetilap külügyi rovatvezetője szervezte. Paivi Rasanen négy éve tartó pere ezen a héten csütörtökön és pénteken másodfokon folytatódik.



Az eseményhez csatolt tájékoztatójában Kulifai Sára azt írta: a képviselőnőt azért állították bíróság elé, mert a finn evangélikus egyház Pride melletti kiállása kapcsán "Pál apostol homoszexualitással kapcsolatos szavait idézte a Bibliából".



A finn belügyi tárca korábbi vezetőjének emellett két másik ügyben is bíróság elé kell állnia: egy 2004-ben készített írása miatt, amely arról szól, hogy "Isten az embert férfinak és nőnek teremtette", valamint egy "Mit gondolt Jézus a homoszexualitásról?" címmel 2018-ban adásba került talk show-ban elhangzott megjegyzései miatt.



Paivi Rasanent a bíróság idén márciusban első fokon felmentette, ám a finn főügyész fellebbezése nyomán a per másodfokon folytatódik.



A keddi budapesti demonstráció résztvevői szerettek volna egy Bibliát átnyújtani a finn nagykövetnek, de azt a választ kapták, hogy senki nem tartózkodik az épületben, és zárva tart a nagykövetség, így a szentírást a postaládában helyezték el.



A szervezők ezzel arra kívánták felhívni a figyelmet, hogy a Biblia a finn és a magyar keresztény kultúra közös alapja.



Kulifai Máté, a Hetek lapszerkesztője a demonstráción azt mondta: nemcsak Paivi Rasanen mellett kívánnak kiállni, hanem valamennyi üldözött keresztény mellett is, mert a kereszténység ma "a legüldözöttebb kisebbség a világon".



Hangsúlyozta: "a keresztény hitet nem lehet gettóba zárni".



A budapesti finn nagykövetség előtti utcaszakaszt csaknem teljes szélességében megtöltő keresztény demonstrálók az esemény végén közösen elmondták a Miatyánkot.

MTI