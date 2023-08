Négyezer gyermek töltődhetett föl a Katolikus Karitász nyári táboraiban

2023. augusztus 30. 14:07

Mintegy négyezer gyermek nyári kikapcsolódását szervezte meg idén országszerte a Katolikus Karitász, és csaknem tízezer diáknak juttatnak el tanévkezdési ajándékcsomagokat - mondta a szervezet országos igazgatója szerdán a Veszprém vármegyei Balatonakaliban.

Écsy Gábor azt közölte, a tizenhat egyházmegyében csaknem négyezer fiatal táboroztatását szervezték meg, a balatonakali táborukban mintegy hatszázan kapcsolódhattak ki. A fiatalok között voltak délvidéki és kárpátaljai magyarok, valamint 135 belső-ukrajnai ukrán gyermek is.



A karitász országos igazgatója arról is beszámolt, hogy az augusztus elején indult iskolakezdést támogató akciójukkal tízezer gyermek beiskolázását kívánják segíteni a 16 egyházmegye mintegy 800 településén.



A Legyen öröm az iskolakezdés! nevű programjuk szeptember közepéig tart, és a 1356-os vonal hívásával, valamint online adományozással is lehet még támogatni a rászorulók iskolakezdését - hangsúlyozta Écsy Gábor



Herczegh Anita, a Katolikus Karitász jószolgálati nagykövete fontosnak nevezte, hogy minden gyermek élményekkel töltődhessen fel nyáron, elfeledjék a hétköznapok megpróbáltatásait, és új erővel feltöltődve kezdhessék el az új tanévet.



Mint mondta, fokozottan igaz ez az Ukrajnából érkezett fiatalokra is, akiknek magyar társaik mellett szintén jutott a tanévkezdési ajándékcsomagokból.



Grexa Liliána ukrán nemzetiségi szószóló köszönetet mondott a kormánynak azért, hogy az orosz-ukrán háború kitörése óta kimondottan támogatja az ukrán menekülteket és Ukrajnát is. Méltatta a Katolikus Karitászt, amely lehetőséget nyújtott ukrán gyermekeknek is a táborozásra a Balatonnál.

