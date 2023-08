Fidesz EP-képviselőcsoport: hazánk uniós forrásait nem adhatják másnak

2023. augusztus 30. 16:19

Költségvetési és jogi garanciát kell kapnia Magyarországnak arra, hogy a számára előirányzott források, legyen szó az Erasmus és a Horizont oktatási és kutatási programokról vagy a magyar kohéziós keretről, kizárólag Magyarország használhatja fel - jelentette ki a Fidesz európai parlamenti (EP) képviselőcsoportja az MTI-hez eljuttatott közleményében szerdán.

A közlemény szerint az Európai Bizottság továbbra sem adott megnyugtató választ arra a kérdésre, hogy hol vannak az eddig ki nem fizetett tagállami helyreállítási és fejlesztési pénzek.



"Az Európai Bizottságnak az uniós hétéves költségvetéshez 75 milliárd euró pluszpénzt kérő csomagja még mindig a tárgyalóasztalon van, ugyanakkor továbbra sem kaptunk megnyugtató válaszokat a kérdéseinkre: a háború kezdete óta pontosan mekkora összegeket és milyen forrásból fizettek ki Ukrajnának, azt mire használták fel?" - fogalmaztak.



A Fidesz EP-képviselői továbbá azt szeretnék megtudni, hogyan kétszereződött meg a közös uniós hitelfelvétel kamatterhe, miközben - mint írták - több ország még nem kapott pénzt a helyreállítási alapból. Továbbá arra is kíváncsiak, miként lehetséges, hogy az uniós költségvetési ciklus harmadik évében a kohéziós forrásoknak csak pár százalékát folyósítják, ugyanakkor - mint kiemelték - újabb milliárdokat költenének illegális migránsok Európába telepítésére, a brüsszeli bürokrácia fizetését pedig megemelnék.



Emlékeztettek: miközben az Európai Bizottságnak az uniós hétéves költségvetéshez további 75 milliárd eurós tagállami befizetést igénylő előterjesztése még mindig az asztalon van, az EP-képviselők már a 2024-es uniós költségvetést tárgyalják.



A közlemény szerint Deli Andor fideszes EP-képviselő, az EP Költségvetési Bizottságának szerdai ülésén kiemelte: a Fidesz európai parlamenti képviselőcsoportja olyan költségvetési módosításokat nyújt be a 2024-es uniós költségvetéshez, amelyek "körülbástyázzák", megvédik a Magyarországnak járó forrásokat. A helyreállítási alap kamatterheinek emelkedését a 2024-es uniós költségvetésben továbbá a többéves kerettervről szóló tárgyalások eredményéhez kell kötni - tette hozzá.



"Ki kell zárni, hogy a Magyarország számára előirányzott forrásokat más országok vagy célok érdekében elköltsék" - jelentette ki.



A politikus hangsúlyozta: a Fidesz EP-képviselőcsoportja elkötelezett a Nyugat-Balkán országainak EU tagsága mellett, ezért is javasolja, hogy 2024-ben növekedjenek az előcsatlakozási alapok a tagjelölt országok számára. Az emelés fontos jelzést küldene a tagjelölt államok valamennyi polgára számára - hangsúlyozta Deli Andor.



MTI