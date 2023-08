Orosz-észak-koreai fegyverkereskedelmi tárgyalások

2023. augusztus 30. 21:16

Amerikai információk szerint Oroszország és Észak-Korea között egyre intenzívebbek a fegyverkereskedelmi tárgyalások - hangzott el szerdán a Fehér Ház Nemzetbiztonsági Tanácsának sajtóbeszélgetésén.

John Kirby, a testület kommunikációs koordinátora felidézte, hogy a közelmúltban Szergej Sojgu orosz védelmi miniszter tüzérségi eszközök vásárlásáról tárgyalt az észak-koreai fővárosban, azt követően pedig magas rangú orosz küldöttség egyeztetett a részletekről, amelyek kidolgozása a következő hónapokban folytatódik.



Hírszerzési információk szerint ha létrejön az üzlet, akkor annak keretében Oroszország változatos és nagy mennyiségű hadianyaghoz jut, amelyet Ukrajnában tervez felhasználni. Ezenfelül a hadiipar számára kritikusan fontos nyersanyagok szállítása is az ügylet részét képezheti.



Szintén hírszerzési információkra hivatkozva a nemzetbiztonsági illetékes megjegyezte, hogy a közelmúltban Vlagyimir Putyin orosz elnök és Kim Dzsong Un észak-koreai vezető között több levélváltás történt a kétoldalú kapcsolatok szorosabbá tételéről.



Kirby kijelentette, hogy felszólítják Észak-Koreát, állítsa le a fegyverkereskedelmi tárgyalásokat, ugyanis egy ilyen üzlet megsértené az ENSZ több határozatát is.

Hozzátette: az Egyesült Államok a szankciós politikáján keresztül is akadályozza, hogy Oroszország katonai felszereléshez jusson Észak-Koreából vagy bármely más országból.



Kirby értékelése szerint azzal, hogy Oroszország Észak-Koreához fordul tüzérségi eszközökért és nyersanyagokért, a gyengeségét mutatja meg, és kétségbeesést tükröz Moszkva részéről.



Arra a kérdésre ugyanakkor, hogy ha igaz az orosz gyengeség és kétségbeesés, akkor az jelezheti-e a háború közelgő végét, a Nemzetbiztonsági Tanács tisztviselője azt mondta, hogy a háború menetéből az látszik, "Putyin nem hajlik arra, hogy letegye a fegyvert, és tárgyalásokba bocsátkozzon Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel". A tárgyalásokig az Egyesült Államok Ukrajnát ellátja a harcokhoz szükséges biztonsági támogatással annak érdekében, hogy a harctéren sikereket érhessen el, aminek révén, ha annak eljön az ideje, a tárgyalóasztalnál is sikeres lehessen.



Utalt arra, hogy az amerikai kormány hétfőn jelentett be egy újabb, 250 millió dolláros katonai szállítmányt Ukrajna számára, benne légvédelmi eszközökkel, rakétákkal, lőszerekkel, és egyéb felszereléssel.

MTI