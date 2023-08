Franciaországban hétfőtől tilos muszlim viseletben belépni a tantermekbe

2023. augusztus 31. 15:50

A franciaországi iskolákban hétfőtől nem léphetnek be a tantermekbe a muszlim öltözetet - abaját vagy kamizt - viselő tanulók, de az iskolaigazgatók fogadják majd az érintetteket, hogy elmagyarázzák nekik a tiltás értelmét - jelentette be Gabriel Attal oktatási miniszter.

Abaja – euronews.com

A tárcavezető vasárnap jelentette be, hogy a francia kormány a szeptemberi tanévkezdéssel betiltja a muszlim nők köntösének, az abajának a viselését az oktatási intézményekben, mert az "politikai támadást" jelent a szekularizáció ellen. A miniszter csütörtökön jelezte, hogy a tiltás a férfiak viseletére, a kamizra is vonatkozik.



"Az abaja és a kamiz mögött fiatal lányok, fiatal fiúk vannak és teljes családok. Emberek, akikkel párbeszédet kell folytatni, pedagógiát kell gyakorolni" - mondta a miniszter.



"Fogadni fogják őket, és elbeszélgetnek velük annak érdekében, hogy megértsék az új szabályt, azt, hogy miért is hoztuk meg ezt a döntést" - tette hozzá Gabriel Attal, megerősítve, hogy a hétfői első tanítási naptól tilos az osztálytermekben muszlim öltözéket viselve belépni.



"A szekularizáció a Francia Köztársaság oktatásának egyik alapértéke" - tette hozzá.

Kamiz – almirah



"Van olyan intézmény, ahol több tucat tanuló érintett, és az iskolaigazgatókat támogatni kell ebben a közvetítői munkában" - hívta fel a figyelmet. Ennek érdekében csütörtökön a kormány körlevelet küld szét a közoktatási intézményeknek, és ebben egyértelműsíti az új szabályt, illetve "javaslatokat és irányvonalat ad a párbeszédhez".

Az iskolaigazgatók egy másik körlevelet is kapnak, amelyet az érintett családokhoz kell majd eljuttatniuk - jelezte a tárcavezető.



A muszlim viseletekről szóló vita rendszeresen kirobban Franciaországban, miután a szekularizáció, azaz az állam és a vallás szétválasztásának nevében a vallási jelképek viselését szigorúan szabályozzák a törvények. Így a közoktatási intézményekben 2004 óta tilos minden vallási megkülönböztető jegy, a muszlim fejkendőn kívül a kereszt vagy a kipa viselése is. Az abaja és a kamiz betiltását a 2004-es szabályozás kiterjesztésének tekinti a kormány. Az intézkedést a jobboldal, a szocialisták és a kommunisták támogatják, míg a radikális baloldal és a Zöldek az Államtanácsnál kívánják megtámadni.

MTI