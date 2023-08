Gyurcsányi háborúpártiak kupaktanácsa: Pressman tartotta a gyertyát

2023. augusztus 31. 19:13

Gyurcsányék háborúpártiak, ma egyeztek meg egy háborút támogató amerikai képviselővel, "Pressman tartotta nekik a gyertyát" - közölte a Fidesz csütörtökön az MTI-vel.

Azt írták: "Gyurcsánynéval folytatott megbeszélést" Joe Biden amerikai elnök "embere, azaz David Pressman budapesti amerikai nagykövet". Hozzátették, a találkozó különlegessége volt, hogy Pressman mellett részt vett a megbeszélésen az a Jason Crow is, aki "az egyik leghangosabb háborúpárti amerikai demokrata politikus", és egyben a Donald Trump volt elnök ellen "koholt vádaskodások vezére".



"A Gyurcsánynéval való találkozó" valószínűleg most is egyoldalú volt - tette hozzá a nagyobbik kormánypárt -, hiszen "ahogy David Pressman eddig is mindig ki akarta oktatni a magyar kormányt, hogy mi a jó Magyarországnak és a magyar embereknek", úgy Jason Crow is ezt tette, hiszen már a találkozó előtt jelezte, hogy Ukrajna támogatása miatt érkezett.



A háborúpárti demokrata politikus azonban nemcsak támogatja, hanem folyamatosan sürgeti is a Biden-adminisztrációt, hogy minél több fegyvert, lőszert, rakétát, és vadászrepülőket küldjenek minél gyorsabban Ukrajnának - jegyezték meg.



A Fidesz szerint a találkozó tehát nem szólt másról mint arról, "hogyan tudnák minél hamarabb belesodorni Magyarországot az orosz-ukrán háborúba", hogyan lehetne Magyarország is részese a hatalmas fegyverszállításoknak, és hogy "Gyurcsányék továbbra is szavazzanak meg minden olyan szankciót, amely hátrányosan érinti a magyar gazdaságot, és így a magyar emberek életét".



Hangsúlyozták: Magyarország azonban továbbra is a békét támogatja és a háború mihamarabbi befejezését, nem fog fegyvert szállítani Ukrajnának, és továbbra is nemet mond a szankciópolitikára.



"Nem engedjük meg Gyurcsányéknak, és a nyugati elitnek, hogy háborúba sodorják Magyarországot!" - olvasható a Fidesz közleményében.

MTI