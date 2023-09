Egy-egy hevesebb zivatar is lehet

2023. szeptember 2. 17:08

Várható időjárás vasárnap éjfélig: szombaton általában túlnyomóan napos időre számíthatunk csapadék nélkül, de főként az északkeleti tájakon több lesz a gomolyfelhő, és ott helyenként zápor, zivatar is lehet. Estére kiderül az ég, kora hajnaltól azonban észak felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, és az ország északi felén már elszórtan zápor, zivatar is kialakulhat, egy-egy intenzívebb cellára is van esély.



Vasárnap a nap első felében felhősebb idő várható, majd délután már hosszabb időre is kisüthet a nap. Összességében több helyen valószínű zápor, zivatar, egy-egy hevesebb zivatar is lehet, majd estétől a csapadékgócok számossága gyorsan csökken. Vasárnap nagy területen megélénkül az északias szél, zivatarok körül pedig erős vagy viharos széllökések is lehetnek.



A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 13 és 19 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 20 és 27 fok között valószínű.

