Labdarúgó NB I - A Fehérvár legyőzésével javított a Paks

2023. szeptember 2. 21:42

A Paks kétgólos győzelmet aratott a vendég Fehérvár felett a labdarúgó NB I hatodik fordulójának szombat esti mérkőzésén.

A zöld-fehérek a múlt héten egy félidő alatt hat gólt kapva maradtak alul a címvédő Ferencváros vendégeként.

NB I, 6. forduló:

Paksi FC-Fehérvár FC 2-0 (0-0)

Paks, v.: Vad II.

gólszerzők: Windecker (53.), Mezei (73.)

sárga lap: Kovács K. (8.), Windecker (38.), Lenzsér (52.), illetve Christensen (45.), Serafimov (56.), Karamoko (63.)

Paksi FC:

Szappanos - Kovács K. (Osváth, a szünetben), Lenzsér (Mezei, 56.), Kinyik, Szabó J. - Papp - Haraszti (Hahn, 87.), Windecker, Balogh B., Silye (Bőle, 68.) - Könyves (Böde, 68.)

Fehérvár FC:

Tóth B. - Csongvai, Serafimov, Spandler, Fiola (Bambock, 79.) - Kalmár, Christensen (Flores, 57.) - Karamoko (Pető, 71.), Katona (Szabó L., 57.), Schön (L. Kastrati, 57.) - Kodro

Óvatosan kezdtek a csapatok, mindkét fél a biztonságra helyezte a hangsúlyt, amit a sok apró szabálytalanság is jelzett, melyekkel a játékosok az ellenfél akciót állították meg. Az első negyedóra végén Szappanosnak kellett először nagyot védenie egy formás fehérvári akció végén. Ezt követően valamelyest élénkebbé vált a mérkőzés, de helyzetek ebben a periódusban sem voltak, csak Könyves távoli bombája jelentett veszélyt, azonban Tóth szép vetődéssel hárított. Az iram változatlanul jó volt, viszont a technikai hibák és pontatlanságok miatt nem született gól a szünetig.



A második félidőt jobban kezdték a hazaiak, Tóth majdnem bevédte Windecker lövését, a paksi középpályás azonban néhány perccel később segítség nélkül is betalált, akrobatikus mozdulattal egy beadást követően. A megérdemelt vezetés megszerzése után a zöld-fehérek ráültek az eredményre, így eleinte mezőnyjátékkal teltek a percek, de aztán a hármas cserének is köszönhetően veszélyesebbé vált a Fehérvár játéka. Elsősorban Szabó Levente beállítása lendített a vendégeken, előbb a beadása csattant a kapufán, majd Szappanos remek ütemű kimozdulással akadályozta meg a kiugrását. A meccset mégis egy paksi cserejátékos döntötte el, ugyanis Mezei hajszálpontosan tekert a jobb alsó sarokba. A hátralévő bő negyedórában a vendégek nem tudtak újítani, így pont nélkül távoztak Paksról.



MTI