Nagy területen megélénkül az északi, északnyugati szél

2023. szeptember 3. 07:48

Hidegfront vonul át fölöttünk, hatására megnövekszik a felhőzet és összességében több helyen alakulhatnak ki záporok, zivatarok az országban. A front után viszont eseménytelen, nyárias, száraz idő várható.

Várható időjárás az ország területén vasárnap éjfélig: észak felől megnövekszik a felhőzet, és reggelig az ország északi felén már elszórtan zápor, zivatar is kialakulhat. Kora délutánig felhősebb idő várható, majd csökken a felhőzet. Összességében több helyen valószínű zápor, zivatar, egy-egy hevesebb zivatar is lehet, majd estétől a csapadékgócok számossága gyorsan csökken. Nagy területen megélénkül az északi, északnyugati szél, de zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 27 fok között valószínű. Késő estére 15, 22 fok közé hűl le a levegő.

met.hu