Négy borvidék közös emlékdíja

2023. szeptember 4. 19:25

Átadták a négy felső-magyarországi hegyközség (Bükki-, Egri-, Nagyrédei-, Sárospataki hk.) által alapított Hordós Attila Emlékdíjat Nagyrédén. A vándordíj évente más-más borvidéken talál gazdára, Mátra-Eger-Bükk-Tokaj sorrendben, majd újra a Mátrai borvidék egyik szőlész-borász felfedezettje kapja meg a hegyközségi választmányok döntése alapján. A Nagyrédei szüreti napok alkalmával az özvegy adta át az elsőként elismert Kovácsik Krisztián mátrai szőlész-borász részére.

Kép: Eger Város hegyközsége

IN MEMORIAM – Hordós Attila (1968-2022)

október 10-én született Szűcsiben, és ott is élt egészen 2007-ig. Szülei mindig is foglalkoztak szőlőműveléssel, borkészítéssel, annak tudománya apáról fiúra szállt. A Hordós családnak is volt egy kis pincéje és mivel a név kötelez, hordók is sorakoztak benne.

Középiskolába Gyöngyösre, a Vak Bottyán Szakközépiskolába járt, majd érettségi után Gyöngyöspatán kezdett dolgozni, majd Szűcsiben. 2002-től lett a Mátrai Borvidék titkára, valamint két évvel később a Mátrai Hegyközségek Nonprofit Kft. ügyvezetője. Éveken át koordinálta a Gyöngyösi Városbor-választásokat, valamint a városi nagyrendezvények, a Mátrai Szüreti Napok és Fehérbor Fesztivál, illetve a Mátrai Bornapok szervezését, a Mátrai Borvidék egyik legismertebb és legelismertebb szakembere volt. Aktív résztvevője volt annak a folyamatnak, melynek során a borvidék kiemelkedett a félig-ismertségből és bebizonyította, hogy a nagy borok kategóriájában országos léptékben is az első vonalban van a helye, sőt a külföldi borversenyek eredményi is igazolják, hogy éppenséggel a világ élvonalához tartozik.

A munka mellett 2006-ban mezőgazdasági mérnöki diplomát szerzett a Károly Róbert Főiskolán. 2013-tól Gyöngyöspatán és Gyöngyössolymoson, majd 2017-től Gyöngyösön és Gyöngyössolymoson látta el a hegybírói feladatokat. 2021-ben új kihívásként a Molnár és Fiai borászat termelési vezetője volt Abasáron.

Hivatali kötelességein túlmenően szabad idejében is lelkesen segített a hegyközség tagjainak, a hegybíró kollégáknak az előrejutás érdekében, társszerzője a „Mátrai Borturista – Barangolás a Mátrai Borvidéken” c. könyvnek. A példás férj és apa számára a család mellett a foci volt a meghatározó számára. Örökké kiegyensúlyozott, nyugodt természete, sok emberi bölcsességet megcsillantó humora, mély szakmai tudása nagy űrt hagyott maga mögött, környezetének örökké hiányozni fog. Különösen nehéz lesz megszokni, hogy tragikus hirtelenséggel eltávozott körünkből, hiszen csak 53 éves volt…

A Nagyrédei hegyközség, a Bükki hegyközség – Eger Város hegyközsége és a Sárospataki hegyközség Hordós Attila emlékdíjat alapított az év Bükki-, Egri-, Mátrai és Tokaji szőlész-borász felfedezettje számára, amely első alkalommal a Mátrai borvidék szakembere számára került átadásra.

