2023. szeptember 5. 15:27

HadERŐ - Hazámat szolgálom címmel új, honvédelmi témájú magazinműsor indult az M1 aktuális csatornán kedden. A Honvédelmi Minisztérium megbízásából készült műsor a katonák mindennapjain és a haderőfejlesztésen keresztül mutatja be a Magyar Honvédséget. A magazin epizódjai keddenként, a 11 órai híradó után kerülnek adásba, az adások a MédiaKlikken is visszanézhetők.

A keddi, első adásban bemutatták a Magyar Honvédség (MH) legújabb gépét, az Airbus H225M típusú helikoptert. A műsorban elhangzott: a legmodernebb kommunikációs képességgel rendelkező gépekből 16-ot rendelt Magyarország, ebből júliusban kettő érkezett meg a MH Kiss József 86. Helikopterdandár szolnoki bázisára.



A magazinban Oláh Gábor őrnagy, zászlóaljparancsnok-helyettes arról beszélt, hogy a H225 "egy nagyon jó helikopter, nagyon jó robotpilótával, nagyon jó fedélzeti rendszerekkel, szinte magától repül, de csak szinte", és ezeket az apróságokat "nagyon-nagyon meg kell tanulni, be kell gyakorolni".



Hozzátette: ez a gép "gyakorlatilag mindent tud, amit egy közepes szállítóhelikopternek tudnia kell", elsősorban a személyek szállításában és teherszállításban alkalmazzák majd, de mentési munkákban is be tudják vetni.



Az őrnagy azt mondta: "hosszú és rögös út vezet" ahhoz, hogy valaki helikopterpilóta legyen, de ez igaz a katonai pálya minden területére. Úgy fogalmazott: "Ha nincs meg mögötte az akarat, akkor nem fog működni." Elmondta azt is, hogy nemrég tért vissza Szlovéniából, ahol a H145-ös helikopterrel segítettek az árvízkárok felszámolásában.



A műsorban elhangzott az is, hogy "földön és égen is olyan profikra van szükség, akik mentenek, megvédenek, szolgálnak, és ott vannak, amikor szükség van rájuk, vagyis a professzionális haderő igazi hajtómotorja és lelke a katona". Hozzátették: "a magyar légierő hajtómotorja a csúcstechnológia és az üzemanyag mellett a magyar katonák profizmusa, alázata és elszántsága" és ebben a szolgálatban "a H225M szuperhelikopterek hatalmas mérföldkövet jelentenek majd az éles bevetésekben".



A műsor második részében a tűzszerész búvárok munkáját mutatták be, miközben végigkövették egy robbanótest Dunából kiemelésének gyakorlatát. Ennek során a tűzszerész búvár megkereste a folyóban a robbanótestet, tapintással felismerte, hogy milyen típusú, majd előkészítette a kiemelésre. A robbanótestet ezt követően kiemelték a fedélzetre. A műsorban elhangzott: nemcsak kiemelkedő képességű búvárnak kell lennie a tűzszerész búvárnak, hanem vakon, tapintással fel kell ismernie a robbanószerkezetet és azt is, hogy milyen veszélyt jelenthet.



A harmadik részben a MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár 32. Testőrezred feladatait mutatták be, a katonák az augusztus 20-ai tisztavatást gyakorolták. Elhangzott: ahhoz, hogy az állami ünnepségeken minden óraműpontossággal történjen, koncentrációra, kitartásra és fáradhatatlan gyakorlásra van szükség, a testőrezred katonái folyamatosan tökéletesítik a mozgásukat.



Megemlítették a kitartásról szólva, hogy az állami rendezvényeken szolgálatot teljesítő katonák vagy a Szent Korona mellett és a Sándor-palota előtt őrt állók akár órákig is képesek rezzenéstelen arccal állni a tűző napon.

A negyedik részben a szolnoki helikopterdandár repülésirányító tornyában szolgálók mindennapi munkáját mutatták be. Elhangzott: a repülésirányító torony felügyeli és irányítja a repülőteret, koordinálja a gyakorló- és hadműveleti repüléseket, eközben kezelik a civil átrepülő forgalmat és radarképekről figyeli a környező területek légijárműveit.

"A torony óraműpontosságú gépezet, hiszen pilóták és földi kiszolgálók sokasága bízza az életét ítélőképességükre és józanságukra, a másodperc törtésze alatt kell felmérniük helyzeteket, amelyek sosem ugyanolyanok és mindenkivel tudniuk kell kommunikálni" - hangzott el a műsorban.



