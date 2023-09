Varsó erősítené a közép-európai egységet Brüsszellel szemben

2023. szeptember 5. 21:50

A közép-európai országok ragaszkodnak a nemzetállamok Európán belüli szuverenitásához, és ennek érdekében közösen kell fellépniük - hangsúlyozta Ryszard Terlecki, a lengyel szejm alelnöke, a parlamenti kormányfrakció vezetője kedden a 32. Nemzetközi Gazdasági Fórumon a lengyelországi Karpaczban.

A Kárpátok Európája elnevezésű, a karpaczi fórum keretében hagyományosan szervezett konferenciának a közép-európai együttműködés jövőjéről szóló pódiumbeszélgetésén Terlecki bírálta az Európai Unión (EU) belüli mélyebb integrációra irányuló törekvéseket.



Úgy látta: bizonyos nézeteltérések ellenére a közép-európai térségben "a szuverenitási elv" kerül majd túlsúlyba, és el fog bukni "az egyetlen európai nemzet, európai állam létrehozásának őrült ötlete".



A létező, minden országra jellemző kulturális, vallási, gazdasági különbségek eltörlését célzó törekvések megakadályozása érdekében azonban a közép-európai államoknak közösen fel kell lépniük, keresniük kell a szorosabb térségbeli együttműködés módszereit - hangsúlyozta Terlecki.



Ebben az összefüggésben javasolta, hogy a térség államai fontolják meg közös regionális intézmények, például a közép- és kelet-európai országok parlamenti közgyűlésének létrehozását.



A pódiumbeszélgetésen szintén részt vevő Zdenek Hraba, a cseh kormánykoalíciót vezető Polgári Demokratikus Párt (ODS) szenátora rámutatott: a több évszázados történelmi előzményekre visszatekintve a közép-európai államok akkor fejlődtek jól, ha együttműködtek.



Úgy vélte, hogy a visegrádi csoporton (V4), valamint a Három Tenger Kezdeményezés tömörülésen belüli együttműködésnek jelenleg is van értelme. Ennek az együttműködésnek arra is kellene irányulnia, hogy megakadályozza az EU-ban a vétójog helyettesítését a többségi döntéshozatallal - hangsúlyozta Hraba. Aláhúzta: nem híve az EU föderalizációjának, hiszen Európa csak akkor fejlődhet tovább, ha a tagállamok megőrzik önazonosságukat.



Utalva Charles de Gaulle francia államfő szavaira, Hraba kijelentette: "a szövetségesnek lehet nemet mondani, ha ez nem így van, nem szövetségesről van szó". Amennyiben a közép-európai tagállamok nemet mondanak a többségi döntéshozatalra, az EU-nak meg kell hallania ezt, és tekintettel kell lennie rá - nyomatékosította a cseh szenátor.



A közép-európai Davosnak is nevezett nemzetközi gazdasági fórumra idén több mint ötezer résztvevő érkezett. A csütörtökig tartó rendezvénysorozatot "A régi kontinens új értékei - Európa a változások peremén" mottóval tartják meg.

MTI