Labdarúgó NB I - Stankovic: az én csapatom sosem adja fel!

2023. szeptember 6. 09:38

Az én csapatom sosem adja fel! - jelentette ki Dejan Stankovic, a labdarúgó NB I-ben és a Konferencia-ligában szereplő Ferencváros labdarúgócsapatának kedden kinevezett vezetőedzője, aki elmondta, a kemény munkában hisz és olyan csapatot ígér, mely mindig nyerni akar.

A szerb tréner szerződésének keddi aláírása után adott interjút a klub honlapjának, miután bejárta a Groupama Arénát és a Fradi Múzeumot.



"Sziasztok fradisták" - köszöntötte magyarul a Ferencváros szurkolóit Stankovic a klub honlapjára feltöltött videóban, majd hozzátette "nagyon nagy bennem a tenni akarás, hogy megmutassam bármilyen csatára készen állok, amit ezért a klubért meg kell vívnom."



A 44 éves szerb edző elárulta, miután beszélt a vezetőséggel azonnal érezte, hogy ez egy komoly klub, ahol felelős döntéseket hoznak. Stankovic szerint az FTC fontos utat tett meg az előző szezonban, amikor a nyolcaddöntőig menetelt az Európa-ligában, melyben kétszer is összecsapott korábbi együttesével, a Crvena Zvezdával.



"Mindezt remek, korszerű, gyors futballt produkálva érte el. Ezek a találkozók megmutatták a Ferencváros erejét, hogy milyen szintet képvisel a klub" - fogalmazott, majd hozzátette, még nem sikerült minden játékossal beszélnie, de meglátása szerint a csapatnak nagyszerű kvalitású labdarúgói vannak, akikkel komoly eredményeket lehet elérni.



Stankovic szerint ugyan az edzői pályán még fiatalnak számít, de a régi iskolát követi, és mindennél fontosabb számára a hűség és a tisztelet.



"Elöljáróban csupán annyit ígérhetek, hogy a hűség, az őszinteség és a munka mindennél fontosabb. Ezeknek az értékeknek a mentén fogjuk végezni a munkánkat, ami kemény lesz. Nem is kérdés, hiszek benne, hogy ez őszinte és eredményes. És még valamit megígérhetek: az én csapatom sosem adja fel" - hangsúlyozta, és azt is megjegyezte, hogy az FTC egy nagy klub, amelynél mindig nagy a nyomás, mivel győzni kell, és amikor valaki megkérdezte tőle, felkészült-e a feladatra, csak annyit válaszolt "így születtem".



"Talán veszítünk, talán döntetlen lesz, nem tudom, de minden meccset meg akarunk nyerni. Ki kell adnunk magunkból mindent, a szurkolóknak tudniuk kell, hogy a csapatom őszinte és mindent kitesz a pályára. Ez az én filozófiám" - mondta a játékosként az Internazionaléval 2010-ben Bajnokok Ligáját nyert Stankovic, hozzátéve, hogy el lehet hibázni egy passzt vagy egy helyzetet, de a hozzáálláson nem szabad változtatni.



A kedden kinevezett új vezetőedzőnek elmondása szerint a labdarúgás és a családja a legfontosabb, ezért is fontos számára a klub üzenete Európának: az egység és a család. Három gyereke közül ketten űzik is a sportágat: Filip a Sampdoria kapusa, míg Alekszandar az Internazionale korosztályos csapatának a középpályása.

MTI