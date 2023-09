A német kancellár együttműködésre kéri az ellenzéket

2023. szeptember 6. 11:43

Összefogásra és együttműködésre, az ország modernizációját szolgáló "Németország-paktum" kidolgozására kérte fel a demokratikus ellenzéki pártokat Olaf Scholz német kancellár szerdán a szövetségi parlamentben (Bundestag).

Olaf Scholz az őszi parlamenti szezon hagyományosan legfontosabb eseményén, a jövő évi költségvetésnek a kancellári hivatal fejezetéről szóló vitájában kiemelte, hogy csaknem két éve dolgozó kormánya - a szociáldemokraták (SPD), a Zöldek és a liberálisok (FDP) koalíciója - komoly eredményeket ért el, a többi között sikerült ellátási gondok nélkül leválni az orosz energiaforrásokról, és meghonosítani az ügyek előmozdításának gyorsabb, "Németország-sebességű" módozatát. Ezt mutatja például, hogy naponta harminc labdarúgópályának megfelelő területen telepítenek napelemeket.



Azonban még így is a "kockázatkerülés, a csüggedés és a bürokrácia dzsungele" jellemző Németországra. "Az embereknek elegük van ebből az egy helyben járásból, és nekem is" - mondta az SPD-s politikus, aláhúzva, hogy "topogás helyett tempóra, kibekkelés helyett tettekre, civakodás helyett együttműködésre" van szükség.



A szövetségi kormány "össznemzeti erőfeszítést", új, az eddiginél intenzívebb közös munkát kér a demokratikus ellenzéki pártoktól, a 16 tartomány vezetésétől és az önkormányzatoktól. Az úgynevezett Németország-paktum keretében az állam működésének minden szintjén el kell érni, hogy a szabályozás korszerűbb, az ügyintézés, engedélyezés pedig gyorsabb legyen, és csökkenjen a bürokrácia - mondta a kancellár.



Aláhúzta, hogy a szövetségi kormány már meg is tette az első lépéseket, a napokban előterjesztett javaslatai, az 50 adózási szabály megváltoztatásáról szóló úgynevezett növekedési esélyteremtési törvény tervezete és a 28 elemből álló bürokráciacsökkentő javaslat több tízmilliárd euróval mérsékli a vállalkozások terheit. Ez azonban még nem elég, a tartományokkal közösen az év végéig ki kell dolgozni és el kell indítani egy átfogó modernizációs programot, amely kiterjed a többi között a lakásépítési szabályokra, a közúti és vasúti fejlesztésekre, a vállalatalapítás egyszerűsítésére és a közigazgatás digitalizációjára - fejtette ki Olaf Scholz.



A kormányfő szólt a legnagyobb ellenzéki erőtől, a CDU/CSU jobbközép pártszövetségtől jobbra álló Alternatíva Németországnak (AfD) pártól is. Mint mondta, a magát alternatívának kinevező párt politikája valójában nem egy lehetséges fejlődési utat jelent, hanem az utóbbi évtizedekben elért eredmények felszámolását, "a jólét lerombolását" és az Európai Unió "visszaépítését".

MTI