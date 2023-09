Miért kellett mennie Máté Csabának

2023. szeptember 6. 21:49

Kubatov Gábor volt a vendég a HírTv Napi aktuális című műsorában. Az FTC elnöke elmondta, miért döntöttek úgy, hogy kinevezik Dejan Sztankovicsot Máté Csaba helyére, mellette pedig arról is beszélt, hogy milyen karakter a szerb vezetőedző.

A Ferencváros hétfőn tudatta, hogy Máté Csabát az Internazionale korábbi BL-győztes focistája, a Crvena Zvezda és a Sampdoria volt edzője, a szerb Dejan Sztankovics váltja a kispadon.

Lehet, a megérzéseim megcsalnak, de a Fradihoz az eddig legközelebb eső karakter került a Ferencváros vezetőedzői pozíciójába – mondta Kubatov Gábor, a Fradi elnöke, aki elárulta, hogy tíz nappal ezelőtt kezdtek el komolyan tárgyalni a szerb szakemberrel.

Kubatov Gábor arról is beszélt, hogyan sikerült Magyarországra csábítani a korábbi BL-győztes focistát.

Ő a Crvena zvezda edzője volt, játékosként Bajnokok Ligáját nyert, úgyhogy őt nem lehetett lenyűgözni a stadionnal és hasonló dolgokkal, mert ezekhez ő hozzászokott a legmagasabb szinten.

Beszéltem neki a hazánkról, ami kiváló hely, a városról, az adózásról és a sportinfrastrukráról. Mindezek után kezdtünk csak a futballról beszélgetni, és úgy gondolom, nagyon sok mindenben egyetértünk – folytatta a Fradi elnöke, aki elárulta azt is, hogy Sztankovics kétéves szerződést kötött a klubbal.

Sztankovics érkezése előtt Máté Csaba 10 mérkőzésen irányította a Fradit, ezeken kilenc győzelem és egy vereség volt a mérlege, így adta magát a kérdés, hogy miért kellett lecserélni az 53 éves edzőt.

"Nem a magyar edzők tehetnek róla, hanem a futballmorál, amit az elmúlt negyven évben tönkretettek. Az utóbbi tíz évben ez sokat javult, de nem könnyű egy magyar edzővel együtt dolgozni. Vannak kivételek, mint Dárdai Pál vagy Lőw Zsolt, úgyhogy van fény az alagút végén. Talán hamarosan a magyar edzők is az ő szintjükre érnek.

Én nem lehetek szurkoló, nekem racionális döntéseket kell hoznom. Bár hallgathatnék a szívemre, de nem lehet. Borzasztó nehéz döntés volt, és azt a beszélgetést senkinek nem kívánom, amit Máté Csabával le kellett folytatnom. Sikeres volt, ráadásul magyar is, tíz éve dolgozunk együtt.

A Fradinak az kell, hogy egy komoly külföldi edzője legyen, akinek komoly ambíciói vannak. Nálunk mindig az volt, hogy a lehetőségeinknél eggyel magasabb polcon lévő edzővel dolgoztunk.

Máté Csaba pont az az edző volt, aki illett a csapathoz, de minket mindig az húzott felfelé, hogy olyan edzőnk volt, aki magasabban volt jegyezve, mint a csapat – tette hozzá a Ferencváros elnöke, aki elárulta azt is, hogy Máté Csaba a Ferencváros kötelékében marad, és az sincs kizárva, hogy egy nap akár a csapat vezetőedzője is lehet.

Végezetül Kubatov Gábor elmondta, hogy a csapat az idei szezonban az Európa Konferencia-ligában indul, de a cél továbbra is a Bajnokok Ligája-szereplés lesz.

"Az Európa-ligához képest a Konferencia-liga húsz százalékkal kevesebbet hoz, de már így is kerestünk egymilliárdot. Szeretnénk megint továbbjutni és tavasszal is játszani. De a célunk a jövőben is a Bajnokok Ligája. Azonban ez nem egyszerű, mert a Konferencia-liga csoportunkban csak a harmadik legnagyobb költségvetés a miénk, az olasz Fiorentináé az ötszöröse a miénknek. A Bajnokok Ligájához mindennek sikerülni kell, és szerencse is kell hozzá" – mondta Kubatov Gábor a HírTv Napi aktuális című műsorában.

Kubatov bevallotta, hogy még nem tudják, milyen szerepet szánnak Máté Csabának a Fradinál.

