Új párt alakul

2023. szeptember 7. 15:40

Második Reformkor néven párttá alakul a Vona Gábor volt Jobbik-elnök által létrehozott alapítvány. A politikus erről a közösségi oldalára csütörtökön feltöltött videóban beszélt.

Vona Gábor felidézte, hogy a 2018-as választások után jegyeztette be a Második Reformkor Alapítványt, amely az elmúlt években kulturális és közéleti tevékenységet folytatott, és most Második Reformkor - rövidítve 2RK - néven párttá alakul.



Szerinte a 21. században lehet Magyarországon egy második reformkor, amely egy önszerveződő országot, önbecsüléssel bíró társadalmat és egyetemes magyarságot jelent.



Közölte, nem ideológiák, hanem a reformkoriság politikai szemlélete mentén fognak politizálni. Nem akarnak foglalkozni a ma a magyar politikát jellemző törzsi viszályokkal, csak az ügyeikre akarnak koncentrálni, közben hidakat építeni és a teremtő energiákat keresni - mondta.



Rögzítette: se a kormánypártokkal, se az ellenzékkel nem készülnek politikai szövetségre.



Vona Gábor azt mondta, tudja, hogy sokan azt gondolják - és ő is egyetért azzal -, hogy "Dunát lehet rekeszteni az újabb és újabb pártokkal", de úgy érezték, hiába a sok párt, közösségüket nem képviseli egyik sem.

MTI